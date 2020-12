Nuovo appuntamento, stasera, venerdì 11 dicembre 2020, a partire dalle ore 21.40 circa su Canale 5 con il Grande Fratello Vip. In studio come sempre insieme ad Alfonso Signorini ci saranno gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. Non mancheranno i concorrenti già eliminati nel reality, anche se nelle ultime ore è nato il caso legato al fatto che molti di loro avessero sottoscritto un contratto che li vincolava al programma Mediaset fino a inizio dicembre. La circostanza dell’allungamento della trasmissione, ben oltre la data riportato nel contratto, impedirà a Francesco Oppini e company di presenziare fisicamente in studio?

Intanto stasera si rinnoverà la sfida a distanza con The Voice Senior di Antonella Clerici, in onda su Rai1. La settimana scorsa la partita, in termini di ascolti, è stata vinta dal talent per ultrasessantenni, che in sovrapposizione si è imposto con il 19,08% di share contro il 16,58% del GF Vip, che accompagnerà il pubblico di Canale 5 anche la notte di San Silvestro, prendendo il posto del previsto show di fine anno che era stato affidato a Federica Panicucci.

Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata stasera

Nella puntata di stasera sono previsti gli ingressi di tre nuovi concorrenti vipponi, ossia i già annunciati e presentati Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. La prima ha partecipato nel 2017 all’Isola dei famosi (c’era anche Dayane Mello, tra le attuali inquiline della Casa); il secondo deve la sua fama alla seconda edizione del Grande Fratello, in cui si rese protagonista della scena cult del ‘dove sono le sigarette?’; la terza è popolare in quanto qualche anno fa ha preso parte come tronista a Uomini e donne.

In nomination ci sono Andrea Zelletta, Giacomo Urtis, Stefania Orlando e Selvaggia Roma. Uno di loro, questa sera, sarà eliminato. Salvo sorprese, ovviamente.