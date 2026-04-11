L’ottava puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5 si riassume in novanta minuti in cui due donne adulte si rinfacciano tutto quello che possono, il pubblico giudica chi è più vittima dell’altra e Ilary Blasi cerca di tenere in piedi uno show che a tratti sembra una seduta di psicoterapia familiare andata male. Forse la puntata peggiore. Le pagelle

Grande Fratello Vip, ottava puntata: Mussolini e Volpe attacchi a vicenda. Tutto il resto è contorno | Cosa è accaduto, le pagelle

C’è una soglia oltre la quale un litigio televisivo smette di essere intrattenimento e diventa motivo di imbarazzo collettivo. Ora lo definirebbero cringe: non solo per chi ne è protagonista, ma anche per chi guarda. L’ottava puntata del Grande Fratello Vip supera abbondantemente questo limite, e lo fa con la disinvoltura di chi non se ne rende nemmeno conto.

Grande Fratello, ottava puntata: la sintesi del cringe

Al centro di tutto c’è lo scontro tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe — due personalità sicuramente forti, due ego considerevoli, due donne che si sopportano come certi vicini di casa che continuano a litigare sul confine del giardino e sull’acqua che gocciola dai vasi del poggiolo, sapendo benissimo che non si risolverà mai niente.

Mussolini è rientrata dal monolocale dove era stata confinata insieme a Lucia Ilardo, e ha trovato ad aspettarla Adriana Volpe con tutti i commenti maturati durante la sua assenza. Una miccia già accesa con le polveri pronte a esplodere.

Scontro totale, la resa dei conti

Lo scontro esplode in salone, coinvolge anche Antonella Elia nel ruolo di supporter, e produce la frase della serata — probabilmente della settimana. Adriana Volpe, parlando dello sguardo di Alessandra Mussolini, dice qualcosa di interpretabile in almeno due modi: “Io avrò anche gli occhi stretti ma tu di largo hai altro.”

Booom, Mussolini la legge come un riferimento sessuale. Volpe sostiene di aver parlato della bocca. Cesara Buonamici, dallo studio, glissa ogni beneficio del dubbio e la affianca a un precedente già noto del vibratore. Selvaggia Lucarelli smonta una maschera di ingenuità nemmeno troppo presunta con quel godimento dei fratellini che fanno a pezzi il modellino del fratello maggiore. Il tutto diventa davvero tanto, troppo.

Ilary Blasi tenta di farle ammettere il motivo per cui continua a ripetere “Mussolini” invece del nome, come se fosse un tic linguistico casuale. Non lo è, ed è evidente a tutti tranne che a Volpe stessa.

A seguire una crisi in bagno, le lacrime in confessionale, il ripostiglio come rifugio: Adriana Volpe si isola, piange, dice di non essere così forte. Lucarelli non ha pietà: “Non sei la prima che si becca delle critiche. Non vuoi più giocare?” Forse è la domanda più opportuna. Non è un reality show di sopravvivenza fisica, non è una missione suicida — è un gioco, nemmeno troppo intelligente, di strategia emotiva. Lamentarsi delle regole a metà partita è un lusso che il format non concede e che per altro non si può nemmeno dire di non conoscere.

La classifica degli invisibili

Il momento più interessante della serata non è lo scontro principale — ma la busta nera. I concorrenti, nei giorni precedenti, erano stati invitati a stilare una classifica dei compagni più invisibili. Il risultato è una fotografia impietosa di chi sta occupando spazio senza produrre niente di rilevante: Blu Barbara Prezia prima, Nicolò Brigante terzo, Lucia Ilardo seconda ma già in nomination. Prezia e Brigante finiscono al Televoto Flash.

Alla fine è Prezia a rischiare l’eliminazione insieme a Lucia Ilardo. Due nomi che, nelle ultime settimane, erano emersi solo quando qualcun altro aveva bisogno di una spalla o di un bersaglio. Pochi le notano, pochissimi le ricorderanno.

Francesca Manzini, la mamma e la precisazione

La sorpresa della serata è riservata a Francesca Manzini: sua madre Gabriella entra in studio, ci sono lacrime, c’è un abbraccio, c’è un messaggio contro la violenza domestica consegnato con la semplicità delle cose vere. Il momento funziona. Poi Manzini, ancora con gli occhi lucidi, sente il bisogno di precisare che lei e Raimondo Todaro non sono fidanzati. Nessuno glielo aveva chiesto in quel momento. Lei l’ha detto lo stesso. È la solita Francesca Manzini — fragile e imprevedibile, come sempre. La precisazione forse è soprattutto per se stessa: non siamo fidanzati… mannaggia.

Berry sopravvive ancora. Ancora.

Marco Berry è al quinto ballottaggio superato. Praticamente un highlander. Il pubblico lo salva regolarmente, Lucia Ilardo finisce in nomination al suo posto. In una puntata in cui quasi tutti stanno cercando di sopravvivere alle dinamiche altrui, Berry continua a galleggiare con una leggerezza che ha qualcosa di soprannaturale. La sua storia con Antonella Elia — fatta di stuzzicate, sottrarsi, il bacio forzato in confessionale — è il filo comico più onesto che il programma offra in questo momento.

Le nomination finali mandano a rischio eliminazione Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. Il pubblico dovrà scegliere chi salvare tra le quattro concorrenti a rischio. La prossima puntata è martedì.

Grande Fratello Vip, le pagelle dell’ottava puntata

Alessandra Mussolini — 4

Lo schema è sempre lo stesso da settimane: individua un bersaglio, lo assedia, lo travolge, poi quando arriva il momento della resa dei conti si fa piccola e tira fuori le lacrime e dice di essere stata fraintesa. La coda di piume e lo sculettamento sono la parte più innocua e folkloristica.

Le lacrime dopo la nomination sono invece quella più prevedibile. Più si espone, più diventa un personaggio a senso unico. Mussolini è brava a fare la Mussolini, il problema è che lo fa sempre allo stesso modo. Meno divertente ma soprattutto meno ‘onesta’ di quello che si immaginava nelle prime settimane.

Adriana Volpe — 4,5

Non è vittima quanto vuole sembrare, e Selvaggia Lucarelli lo ha dimostrato in tempo reale. L’uso sistematico del cognome come leva provocatoria è una strategia, nemmeno troppo elegante e non un’ingenuità. La crisi in bagno e le lacrime in confessionale sono il contraltare — anche queste prevedibili, anche queste parte del copione. Il punto è che la Volpe è davvero convinta di essere la persona più ragionevole della Casa, e quella convinzione è esattamente il suo problema più grande.

Antonella Elia — 5,5

Entra ed esce dallo scontro senza mai prendersi troppa responsabilità. Fa da spalla a Volpe quando serve, la va a recuperare in bagno su richiesta di Blasi, poi si defila. È più furba di quanto appaia. Ma questo si sapeva. Ogni tanto sbrocca. Torna in mente Raimondo Vianello: Antonella Elia… ci è o ci fa? La scelta è incerta…

Francesca Manzini — 6,5

Il momento con la madre è il più autentico della puntata. La precisazione su Todaro è la cosa più da Manzini che potesse dire in quel contesto. Non si schiera, non vuole schierarsi, e sopporta le critiche di chi la accusa di essere infantile con la stessa tranquillità con cui farebbe una battuta. C’è qualcosa di sincero in questa sua riluttanza a giocare sporco.

Raimondo Todaro — 6,5

Puntata tranquilla, momento tenero con la madre di Manzini. Dimostra di saper stare in uno spazio emotivo difficile senza forzare niente. Non fa nulla di memorabile, ma non fa nulla di sbagliato. In questo contesto, è quasi un risultato.

Marco Berry — 7

Cinque ballottaggi, cinque salvezze. Il pubblico lo ama e continua a salvarlo. Il gioco con Elia funziona perché non si prende mai troppo sul serio. In una puntata in cui quasi tutti si prendevano tremendamente sul serio, Berry è stato l’unica boccata d’aria.

Blu Barbara Prezia — 4,5

Prima classificata nella lista degli invisibili stilata dai suoi stessi coinquilini. È difficile difendersi da un’accusa del genere quando è formulata da chi ti conosce ventiquattr’ore su ventiquattro. Finisce al Televoto Flash e a rischio eliminazione. La Casa l’ha vista più di quanto lei abbia visto la Casa.

Nicolò Brigante — 4

Terzo nella classifica degli invisibili. Prova a esporsi contro Volpe, poi sparisce nel musical in acqua con la scusa dei calici mancanti. Ilary Blasi gli suggerisce che avrebbe potuto rimediare con un bacio. Lui resta glassato e senza parole. È il suo modo di essere nel programma: presente sulla carta, assente nei fatti.

Lucia Ilardo — 3,5

Seconda nella classifica degli invisibili, poi in nomination. Funziona come satellite di Mussolini — le orbita intorno, si schiera sempre dalla sua parte, non produce dinamiche autonome. Ma il monolocale le ha dato solo più ore con Alessandra, non più personalità televisiva.

Paola Caruso — 4

Serata in sordina. Viene inserita nella piramide di riferimento di Mussolini, si definisce cavallo selvaggio ma si lascia addomesticare immediatamente. Stavolta non lascia traccia.

Raul Dumitras — 4

Una battuta simpatica su Dario in studio, poi il nulla. Respira.

Renato Biancadi — 4

Presente in piscina. Assente altrove. Respira anche meno di Dumitras.

Ilary Blasi — 6

Gestisce una puntata complicata con la solita scioltezza. La gaffe dell’accappatoio — “chiudetemi l’accappatoio”, poi la frecciata di Lucarelli su Nicolò — sono il momento più leggero della serata, e non è detto che sia involontario. Malgrado tutto sa cosa sta conducendo. E cerca persino di portarlo a termine bene.

Selvaggia Lucarelli — 6,5

È l’unica a smontare le maschere senza compiacenza. Con Mussolini è diretta, con Volpe è chirurgica. In un format in cui tutti tendono a fare il tifo per qualcuno, lei rimane l’unica a fare l’opinionista vera.