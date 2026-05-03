Grande Fratello Vip, litigio nella casa: interviene la regia

Scoppia una lite furiosa al Grande Fratello Vip tra Marco Berry e Francesca Manzini. Cosa è successo nella Casa e le reazioni dopo lo scontro.

Il clima all’interno del loft di Cinecittà si fa sempre più incandescente. Nella Casa più spiata d’Italia basta davvero poco per far saltare i nervi ai concorrenti, e nelle ultime ore la convivenza ha subito un duro colpo.

Protagonisti di un alterco dai toni molto accesi sono stati Marco Berry e Francesca Manzini, al centro di un confronto che ha lasciato tutti i coinquilini senza parole.

La scintilla e il malinteso

Tutto è nato durante un momento di confidenze tra i due gieffini. Francesca stava raccontando il suo difficile rapporto con la sorella. A causa dei quattordici anni di differenza, le due hanno vissuto la crescita quasi come due figlie uniche, mantenendo un legame molto distante. Di fronte a questo racconto, Marco si è lasciato andare a una riflessione spontanea ma invasiva, ipotizzando che l’arrivo in famiglia di Francesca possa essere stato difficile da metabolizzare per la sorella, trovandosi in piena adolescenza.

Il commento, però, ha ferito profondamente la Manzini. Quest’ultima, parlando poi con gli altri abitanti della Casa, ha espresso tutto il suo disappunto, accusando il collega di essere stato insensibile e di averle attribuito pensieri negativi, come l’idea che la sorella la odiasse.

Le lamentele di Francesca sono arrivate rapidamente all’orecchio di Berry, scatenando una reazione furiosa. Marco non ci ha visto più e ha affrontato la gieffina a muso duro. La discussione ha rapidamente superato i limiti del confronto civile: il concorrente ha accusato Francesca di aver manipolato la conversazione e di essere stata lei stessa a condividere dettagli personali molto intimi.

L’intervento della regia

La situazione è diventata così incandescente da richiedere l’intervento immediato della produzione. Gli autori hanno interrotto il litigio, convocando d’urgenza Marco nel confessionale per placare gli animi e riportare l’ordine all’interno della struttura.

Ora il pubblico e i coinquilini si chiedono se ci sarà un armistizio tra i due o se questo scontro abbia compromesso per sempre la loro permanenza condivisa nel programma.