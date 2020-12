Milly Carlucci per il suo Ballando ha istituito una regola: i concorrenti del programma devono essere ‘vergini’ da reality. Nessun compromesso, manco mezzo. Per informazioni chiedere pure a Rosanna Cancellieri, che implora da anni di prendere parte allo show, ma paga la partecipazione all’Isola dei Famosi, risalente ormai al lontano 2004.

In un certo senso possiamo considerarlo il vero tratto distintivo della trasmissione, che dopo quindici edizioni riesce ancora a puntare sull’esclusività dei protagonisti. Esclusività che, se applicata al Grande Fratello Vip, ne impedirebbe al contrario lo svolgimento.

Già perché il Gf Vip appare sempre più come un ritrovo di reduci di altri reality alla ricerca continua di una casella da riempire. I vip alla fine sono sempre quelli, virtualmente rinchiusi in un sacchetto della tombola da cui pescare ciclicamente in caso di emergenza.

Tra entrati, usciti, squalificati e futuri innesti, in questa stagione si contano una trentina di nomi. Ebbene, di questi ben undici hanno già timbrato il cartellino a L’Isola dei Famosi.

Si va da Maria Teresa Ruta a Paolo Brosio, da Stefano Bettarini a Dayane Mello, da Patrizia De Blanck a Flavia Vento, da Giacomo Urtis a Cristiano Malgioglio. A questi vanno di fatto aggiunti i prossimi ingressi: Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Cecilia Capriotti. Calcolatrice alla mano, i provenienti dalla versione Mediaset sono addirittura sette.

Sempre in fase di riscaldamento e in odore di convocazione. Sballottati da un contesto all’altro, con la speranza degli autori che si ripetano dinamiche e che vengano a galla caratteri e difetti che il pubblico tuttavia conosce.

Analizzando inoltre le carriere dei singoli vip, ci si accorge ad esempio che la Mello è già al quarto reality (Monte Bianco, Pechino Express, Gf Vip e per l’appunto l’Isola), escludendo dall’elenco Ballando con le stelle, in quanto indicizzato nella categoria talent. Quota quattro anche per Bettarini, ingaggiato due volte al Gf Vip, una volta a Temptation Island e una all’Isola. Non considerati Ballando e Jump, stasera mi tuffo.

Che dire poi di Malgioglio, chiamato due volte all’Isola e altrettante al Gf Vip, o di Flavia Vento, capace di partecipare a quattro reality e di abbandonarli anzitempo tutti: La Fattoria, L’Isola (sia nel 2008 che nel 2012) e Gf Vip.

Li definiscono vipponi. Forse sarebbe più azzeccato ribattezzarli ‘professionisti del genere’.