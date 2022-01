Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi lascia?

Gianmaria Antinolfi lascia il ‘Grande Fratello Vip 6‘ a quasi due mesi dalla finale? L’imprenditore napoletano, da diverse settimane, ha manifestato la volontà di abbandonare la trasmissione per tornare, dopo la felice esperienza televisiva, al proprio lavoro. Anche Sophie Codegoni, con cui ha avuto un breve flirt, in sede di nomination, ha accolto il desiderio del compagno d’avventura di ritornare alla vita di tutti i giorni.

Anche la mamma Esmeralda Vetromile, intervistata dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, ha confermato che, presto, il figlio uscirà dal loft di Cinecittà per riprendere in mano il proprio lavoro:

Sì da tempo è impegnato come manager nel campo della moda. E credo che ancora di più ora ha compreso che questa è la sua strada.

La donna ha parlato anche dei flirt di Gianmaria che, durante l’esperienza come concorrente del reality di Canale 5, ha legato sentimentalmente con Sophie Codegoni ed, adesso, sta approfondendo la conoscenza con Federica Calemme. Con l’ex fidanzata Soleil Sorge, sono riaffiorate vecchie ruggine che, ad oggi, sembrano superate:

Intorno a lui ci sono state tre ragazze, con tre identità diverse. La sua ex Soleil che ci ha un po’ marciato , lo ha attaccato, per motivi che attengono credo alla voglia di visibilità. Poi Sophie e anche Federica. Gianmaria ha bisogno di essere con una fidanzata, ha voglia di un rapporto a tutti i costi, è un ragazzo alla ricerca di una famiglia tradizionale. Cala nella donna che ha davanti quello che lui vorrebbe trovarci. Senza aspettare di conoscerla e scoprire come è veramente.