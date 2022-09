Domenica 25 settembre si vota, dalle 7 alle 23. Un diritto e un dovere per ogni cittadino, compresi quelli che in quella data saranno reclusi nella casa più famosa e spiata d’Italia. Le elezioni politiche, infatti, cadranno a Grande Fratello Vip avviato da una settimana, con la produzione che dovrà garantire ai concorrenti – coloro che vorranno farlo – di esprimere le rispettive preferenze.

Scartata l’ipotesi del voto a domicilio, permesso alle persone affette da infermità che ne rendano impossibile il reale allontanamento dall’abitazione, l’unica soluzione resta quella dell’uscita eccezionale dall’appartamento di Cinecittà.

Una procedura un tempo vietatissima, ma che nel tempo è andata incontro a innumerevoli deroghe. La più recente, appena dodici mesi fa, riguardò Aldo Montano, che il 23 settembre 2021 poté presenziare al ricevimento degli atleti olimpionici al Quirinale.

Mai però ci si era trovati di fronte all’ipotesi di un’uscita di massa, arricchita da una post-pandemia che ancora oggi si porta dietro le sue regole sul distanziamento e l’isolamento. In tal senso, pare essere stata trovata la quadra e, da quanto ci risulta, sarebbero stati individuati due percorsi distinti.

Il primo, relativo ai residenti fuori Roma, consisterebbe nel ritorno nella propria città per recarsi ai seggi con tempestivo ritorno nella Capitale e ingresso in un albergo per effettuare quattro giorni di quarantena precauzionale, con annesso collegamento live dall’hotel durante la puntata di lunedì e reingresso nella giornata di giovedì.

Il secondo, rivolto ai residenti a Roma, prevedrebbe l’uscita degli inquilini dalla Casa domenica mattina prestissimo – così da incrociare pochissima gente – muniti di mascherine e guanti, per rientrare a Cinecittà nell’immediato.

Le procedure di voto verranno effettuate senza la pubblicizzazione dell’evento. Pertanto, non dovrebbero esserci riflettori puntati su uno scenario oggettivamente curioso ed inedito, forse anche per non evidenziare l’eventuale grado di astensione dei ‘vipponi’.