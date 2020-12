Grande Fratello Vip, puntata 14 dicembre 2020: anticipazioni

Questa sera, 14 dicembre 2020, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancare il presentatore ci saranno Pupo e Antonella Elia nel ruolo di opinionisti, pronti a commentare gli argomenti caldi della serata.

In studio non mancheranno gli eliminati delle precedenti puntate, per eventuali interventi in diretta con gli inquilini che ancora sono in gara. Il reality show, come ben noto, doveva terminare proprio ai primi di dicembre ma è stato allungato fino a metà febbraio. A quel punto, come da contratto, i vip hanno potuto decidere se continuare o meno la loro avventura per i mesi a seguire. Solo Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso di terminare l’esperienza nel programma. Nella scorsa puntata, invece, sono entrati tre nuovi concorrenti: Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini.

Di cosa si parlerà in questa puntata? Sicuramente si noteranno gli equilibri cambianti all’interno del reality show dopo i recenti ingressi. Come avranno reagito i concorrenti ancora in gara da settembre 2020? L’ingresso di Sonia Lorenzini, poi, fin da subito ha provocato scintille con Tommao Zorzi. Tra i due, in questi giorni, non sono mancante discussioni e confronti accesi. Molto probabilmente rivedremo le clip di quanto accaduto, durante la lunga diretta, e capiremo se tra i due sono rimasti presenti attriti o se il chiarimento ha avuto la meglio. Inoltre, non mancherà, probabilmente, un altro confronto con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, dopo la fine della loro amicizia speciale.

Venerdì scorso, i nominati sono risultati essere Dayane Mello, Maria Teresa Ruta e Pierpaolo Pretelli. Chi sarà il preferito del pubblico? Vi ricordiamo, infatti, che questa sera nessun concorrente dovrà abbandonare il programma ma, da casa, possono esprimere solo preferenze per i tre Vip in nomination.

Nell’ultima puntata, a dover abbandonare il programma è stata Selvaggia Roma, entrata in corso, qualche settimana fa, durante il gioco in corso.