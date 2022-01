Grande Fratello Vip, Delia Duran: “Amore libero? Adesso mi fidanzo con una donna” (video)

Il triangolo Delia Duran – Soleil Sorge – Alex Belli del ‘Grande Fratello Vip‘, ogni giorno si arricchisce di nuovi stuzzicanti ‘colpi di scena’. La modella venezuelana, parlando con Federica Calemme e Manila Nazzaro, ha svelato aspetti inediti della sua nuova concezione di ‘amore libero’:

La proposta dell’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ potrebbe aprire inaspettati scenari:

Buonanotte con la perla della serata (non so quale fra le due a sto punto): Delia che parla di amore libero e quindi di fidanzarsi con una donna; O Federica che le propone Soleil ⚰️ #gfvip #TeamSoleil pic.twitter.com/DsNazEY5Wj

Il desiderio della gieffina arriva a poche ore di distanza dal coming out:

Anche l’attore sembra aver accettato di buon grado la bisessualità della dolce consorte:

Io gli ho confessato tutto quello che ho fatto con le mie amiche, lui ha detto che sono proprio la donna che vuole avere, è scappato dalle sue ex perché erano sempre gelose che lui prendesse una modella per lo studio per delle foto anche nude a me non mi da fastidio perché è il suo lavoro.