Grande Fratello Vip: le coppie che stanno ancora insieme dopo la fine del reality

Il ‘Grande Fratello Vip’, in sei edizioni, ha sfornato tante coppie che, ancora oggi, fanno sognare i telespettatori. Vediamo chi ha resistito all’onda d’urto del reality e chi, invece, ha deciso di dirsi addio, una volta, terminata l’esperienza all’interno della casa di Cinecittà.

Nel 2016, Andrea Damante, allora ex tronista di ‘Uomini e Donne’, era fidanzato con Giulia De Lellis. L’influencer, in studio, difese, con le unghie ed i denti, la propria storia d’amore scongiurando, di fatto, ogni tipo di intromissione di un’altra ragazza. Memorabili gli scontri con Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli. Ad oggi, i due ex protagonisti del dating show di Canale 5 non stanno più insieme. Si sono rifatti una vita accanto, rispettivamente, ad Elisa Visari e Carlo Gussalli Beretta.

L’anno dopo, invece, nacquero due storie d’amore: la prima tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez (che mollò in diretta l’allora fidanzato Francesco Monte) prosegue a gonfie vele. E’ finita, invece, la relazione, durata quasi tre anni, tra la modella ceca Ivana Mrazova e Luca Onestini.

Non hanno avuto, invece, un seguito le frequentazioni sbocciate nel ‘GF Vip 3’. Giulia Salemi e Francesco Monte, dopo un inziale reciproco interesse, hanno deciso di prendere due strade differenti. L’attrice Jane Alexander è tornato con lo storico compagno, Gianmarco Amicarelli dopo aver perso la testa, durante il gioco, per l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’, Elia Fongaro.

Dopo un anno di fidanzamento, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, conosciutisi all’interno del programma condotto da Alfonso Signorini, diventeranno genitori del piccolo Gabriele. Si sono lasciati, invece, Pago e Serena Enardu.

Nella stagione 5 del ‘Grande Fratello Vip’, le unioni formate da Giulia Salemi – Pierpaolo Pretelli e Andrea Zenga – Rosalinda Cannavò hanno appassionato migliaia di fedelissimi followers sui social.

Nel 2021 – 22, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, dopo le reciproche promesse d’amore, hanno deciso di viversi fuori dalla trasmissione. Anche Biagio d’Anelli è riuscito a strappare la stessa promessa a Miriana Trevisan.