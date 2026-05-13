Chi è Dario Costantini, l’uomo che ha conquistato Adriana Volpe. Dal primo incontro nel 2024 alla romantica lettera d’amore al GF Vip.

Grande Fratello Vip, chi è e cosa fa il fidanzato di Adriana Volpe

Dopo la complessa separazione dal precedente marito, la nota conduttrice televisiva Adriana Volpe, ha ritrovato la serenità affettiva accanto a un uomo estraneo al mondo dello spettacolo, ma di grande rilievo nel panorama economico italiano. Si tratta di un imprenditore emiliano che risponde al nome di Dario Costantini.

Chi è e cosa fa il nuovo fidanzato di Adriana Volpe

Nato a Piacenza nel 1975, Costantini ha costruito la propria carriera nel settore tecnico, ricoprendo il ruolo di amministratore delegato all’interno della Costantini Srl, società specializzata in sistemi di climatizzazione. La sua influenza professionale si estende però ben oltre i confini aziendali, dato che detiene la presidenza della CNA, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

La scintilla tra i due è scoccata in un contesto puramente lavorativo durante il 2024. In quel periodo, Adriana Volpe era impegnata nella conduzione di un format televisivo incentrato sul mercato del lavoro e sulle realtà produttive italiane.

Proprio durante una di queste interviste professionali, la conoscenza con il leader degli artigiani si è trasformata gradualmente in un legame profondo, tenuto inizialmente al riparo dalla curiosità dei media.

Nonostante la loro proverbiale riservatezza, il rapporto è diventato pubblico in modo eclatante quando l’imprenditore ha deciso di manifestare il proprio sostegno alla compagna attraverso una lettera densa di ammirazione. In quel messaggio, Costantini sottolineava la fierezza nel vederla mantenere la propria integrità morale, confermando un sentimento solido che ha permesso alla showgirl di lasciarsi definitivamente alle spalle le sofferenze del passato e tornare a guardare al futuro con fiducia.