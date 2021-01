La polemica del giorno riguardante il Grande Fratello Vip sembrava essere la presunta chiacchierata, avvenuta dietro le quinte, tra Alba Parietti e Andrea Zelletta, a causa della quale in molti stanno chiedendo a gran voce la squalifica di quest’ultimo.

E invece, durante la serata, ad Alda D’Eusanio, fresca new entry di quest’edizione del reality show di Canale 5, è scappata una battuta infelice. Si è trattato di una freddura ironica, detta, quindi, senza alcun tipo di cattiveria in un contesto ilare, ma la parola “n**ro”, in casi come questi, come la storia recentissima del GF Vip ha anche insegnato tra l’altro, difficilmente viene perdonata.

Di seguito, trovate la battuta di Alda D’Eusanio e il video:

Ma perché vedi qualche n**ro da queste parti, scusa?

Non Alda D'Eusanio che decide di battere il record di Bettarini facendosi squalificare con la motivazione di Leali. #GFVIP pic.twitter.com/FolkppRKBN — contechristino (@contechristino) January 30, 2021

La battuta ha destato notevole imbarazzo tra i presenti. Tommaso Zorzi, con piglio sarcastico, già “degustando” un sicuro provvedimento della produzione, ha sottolineato così la battuta della D’Eusanio:

Andiamo. Avanti!

Alda D’Eusanio, quindi, potrebbe incorrere in una squalifica che rappresenterebbe un po’ una via di mezzo tra la squalifica di Fausto Leali e quella di Stefano Bettarini.

Come ricordiamo, infatti, anche il cantante è stato squalificato a causa dell’utilizzo della parola “n**ro”, aggravato dal fatto di essersi rivolto ad una persona presente nella Casa, Enock Barwuah, il fratello naturale di Mario Balotelli, ovviamente senza cattiveria, giusto ricordarlo.

Questa differenza potrebbe salvare, quindi, clamorosamente Alda D’Eusanio. Anche Patrizia De Blanck, infatti, utilizzò la parola “f**cio”, senza rivolgersi a qualcuno in particolare, salvandosi, quindi, dalla squalifica.

Stefano Bettarini, invece, squalificato per un’espressione giudicata blasfema, è rimasto nella Casa pochi giorni: entrato durante il giorno 54, la sua squalifica è avvenuta tre giorni dopo.

Anche la D’Eusanio, essendo entrata nella Casa ieri sera, potrebbe uscirne lunedì prossimo, esattamente come Bettarini.

Vedremo, quindi, nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, cosa accadrà.