Grande Fratello Vip, Antonio Medugno conteso da due donne? Il gossip

Nell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip‘, Antonio Medugno ha fatto il suo ingresso nella casa del reality di Canale 5 in qualità di nuovo concorrente. Il modello, nelle scorse ore, è finito al centro del gossip per via di un flirt con l’ex gieffina Clarissa Selassié confermato, qualche giorno fa, dalla principessa etiope a ‘Casa Chi’:

Sicuramente ci sono stati dei ragazzi che mi hanno scritto. Però in questo momento sono molto focalizzata sul GF e sulle mie sorelle, anche perché mi fanno delle richieste assurde le ragazze. Ma sì, c’è un ragazzo che mi ha colpito, vediamo come va. Famoso o non famoso? È conosciuto, diciamo così. Chi è? Non posso dirvelo adesso, però sicuramente a breve saprete anche voi di chi si tratta. Lo renderemo pubblico molto a breve. Non posso dirlo. Andrei a distruggere un patto di fiducia tra me e lui. Non posso e non fatemi fare questo. Posso solo dire che è un ragazzo con la quale mi sento, ci stiamo frequentando e lui ora dovrebbe stare in quarantena per entrare al Grande Fratello! Per questo dicevo ‘vediamo come si comporta’.