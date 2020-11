Grande Fratello VIP è il reality show prodotto da EndemolShine Italy trasmesso da Canale 5 e in onda in prime time il lunedì. Il programma è condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. In studio gli opinionisti Enzo Ghinazzi in arte Pupo e Antonella Elia. Stasera, 23 novembre 2020, andrà in onda la ventunesima puntata della quinta edizione.

Anche stasera saranno diversi i casi da chiarire. Durante questi giorni sono state le nomination della scorsa puntata a movimentare i pensieri e le giornate dei vip. In particolar modo Rosalinda e Dayane si sono ritrovate più lontane a causa della gelosia della modella nei confronti dell’attrice. Durante una conversazione tra Rosalinda e Stefania Orlando, Dayane si è lasciata sfuggire qualche considerazione di troppo sulla sua amica: “Secondo me però è da molto tempo che sei triste, tu ti preoccupi troppo dei giudizi”, frase che ha provocato una litigata furiosa poi risolta.

Dopo la tempesta portata da Selvaggia Roma, in casa sembra che la situazione stia lentamente tornando ad un’apparente calma. L’influencer ha avuto un confronto con Elisabetta Gregoraci che ha portato ad un punto d’incontro, il tutto dopo la frattura che si è creata tra la conduttrice e Pierpaolo Pretelli.

Nuovi scoop dall’ospite della casa, Giacomo Urtis. Questa sera il chirurgo dei VIP dovrà salutare i concorrenti?

Nell’appuntamento di questa sera scopriremo chi tra Patrizia de Blanck, Rosalinda Cannavò, Dayane Mello e Francesco Oppini dovrà abbandonare la casa.

Da questa settimana Grande Fratello VIP andrà in onda con solo un appuntamento settimanale.

GRANDE FRATELLO VIP 5: CONCORRENTI

I concorrenti sono: Patrizia De Blanck, Pierpolo Pretelli, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Adua Del Vesco, Enock Barwuah, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, Selvaggia Roma.

