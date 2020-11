Grande Fratello Vip 5, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini, in onda, stasera, venerdì 20 novembre 2020, in prima serata è giunto al ventesimo appuntamento della quinta stagione. Opinionisti in studio, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo ed Antonella Elia.

Chi sarà il primo nominato della prossima settimana tra Patrizia De Blanck e Francesco Oppini, tra i più votati dai compagni d’avventura?

Cosa accadrà in puntata? Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma si confronteranno duramente dopo le feroci liti degli ultimi giorni per Pierpaolo Pretelli; Flavio Briatore, inoltre, racconterà la propria versione dei fatti sulla presunta proposta di matrimonio all’ex moglie; Enock Barwuah ascolterà, per la prima volta, le parole della fidanzata Giorgia dopo la bomba lanciata dall’ex protagonista di ‘Temptation Island’, per alcuni baci in discoteca. Nelle ultime ore, Selvaggia ha confessato di aver ricevuto un messaggio da Mario Balotelli che l’invitava a lasciar stare il fratello; ai ‘vipponi’ verrà svelato il contenuto della busta rossa ovvero il prolungamento del programma per altri due mesi. Come reagiranno alla notizia?

GRANDE FRATELLO VIP 5: CONCORRENTI

I concorrenti sono: Patrizia De Blanck, Pierpolo Pretelli, Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Adua Del Vesco, Enock Barwuah, Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Giulia Salemi, Selvaggia Roma.

GRANDE FRATELLO VIP 5: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality di Canale 5 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l’opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.

GRANDE FRATELLO VIP 5: SECOND SCREEN

Il GF Vip è presente sul web con il sito ufficiale del programma.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del reality show.

Su Twitter, infine, l’account ufficiale è il seguente: @grandefratello. L’hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #gfvip. Il programma ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, il consueto appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:35.

Foto | Ufficio Stampa