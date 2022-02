Grande Fratello Vip, il messaggio subacqueo di Alex Belli a Delia Duran (video)

A poche ore dalla nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Alex Belli torna a far parlare di sé anche quando è fuori dall’Italia. L’attore, che si sta godendo un periodo di lontananza a Sharm El Sheikh in Egitto, ha voluto lanciare un messaggio subacqueo alla moglie Delia Duran che ha scelto di proseguire il proprio cammino verso la finale del reality di Canale 5.

View this post on Instagram

NON DISPERDERE NEL MARE

IL NOSTRO AMORE

DIFENDILO E VAI AVANTI PER LA TUA STRADA DAI IL PESO ALLE PAROLE ,

IO SONO CON TE PER DARTI FORZA!!!