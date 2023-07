Non si chiamerà probabilmente Grande Fratello Vip 8 ma Il Grande Fratello il reality show che andrà in onda da metà settembre su Canale 5 (su Tvblog vi avevamo fornito in anteprima la data di partenza). Il programma avrà una sua edizione riveduta e corretta con la presenza di personaggi famosi e non. Ma non è tutto: pare che Pier Silvio Berlusconi in persona abbia bocciato ben 4 dei nomi proposti per il cast.

Secondo il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia e Il Fatto Quotidiano, si tratterebbe di Antonio Razzi, Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni e Justine Mattera.

Il numero uno di Mediaset aveva dichiarato alla presentazione dei palinsesti di qualche giorno fa:

“Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature. Non era quello. Ci sono limiti che hanno a anche fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è il singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto”.

Da qui l’invito agli autori e un mea culpa finale:

Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra”.

Antonio Razzi è un ex politico eletto con L’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro nel 2006. Quattro anni più tardi lascia il partito per approdare a Noi Sud, votando contro la mozione di sfiducia del governo Berlusconi IV. Fece scalpore nel 2011 un breve video andato in onda nel programma Gli intoccabili di Gianluigi Nuzzi su La7 nel quale spiegava il suo salto della quaglia col fatto che gli mancavano dieci giorni per prendere il vitalizio. Razzi poi divenne uno dei personaggi di Maurizio Crozza. Nel 2019 ha partecipato a Ballando con le Stelle.

Justine Mattera è invece una soubrette e attrice che dal 2000 al 2002 è stata sposata con il conduttore Paolo Limiti. Nota per la sua somiglianza impressionante con Marilyn Monroe, era stata presenza fissa in Ci vediamo in tv dal 1996 al 2002.

Carmen Di Pietro, al secolo Carmela Tonto, ha partecipato a L’Isola dei Famosi nel 2004 e nel 2022, in quest’ultima annata accanto al figlio Alessandro Iannoni.