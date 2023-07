Era l’aprile del 2010 quando ai tempi del Popolo della Libertà, l’allora Presidente della Camera Gianfranco Fini, seduto in prima fila, si alzò in piedi e si rivolse al compagno alleato Silvio Berlusconi con il famoso “Che fai mi cacci?“. Ecco, seguendo quello che sta accadendo di questi tempi circa il Grande fratello vip, pare ci sia in qualche modo una analogia rispetto a quella situazione. Fini, nel nostro caso, sarebbe l’impersonificazione del Grande fratello vip, mentre Silvio Berlusconi sarebbe ora interpretato dal figlio Piersilvio.

Cosa succede al Grande Fratello vip 8?

Quello che sta accadendo attorno alla preparazione del Grande fratello vip è noto. Il diktat partito dall’attuale editore è stato perentorio. Un diktat che ha coinvolto anche altre produzioni Mediaset, per la verità non tutte. In particolare circa il Grande fratello vip queste sono state le sue considerazioni:

Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature. Non era quello. Ci sono limiti che hanno a anche fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene: non è il singolo episodio, dipende da come viene rappresentata una cosa e il contesto. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra.



Justine Matera e Fiordaliso nel cast del Grande Fratello vip 8

Secondo il Fatto quotidiano poi sarebbe arrivato lo stop dello stesso Piersilvio Berlusconi alla prima bozza di possibili candidati al Grande fratello vip. In realtà, secondo quanto apprende TvBlog, Piersilvio non ha bocciato tutta la lista, ma solo alcuni nomi. Anche perchè altrimenti il programma non andrebbe in onda, sospira qualcuno all’interno del team del Gf vip 8. Di certo, sempre secondo quanto apprendiamo, non è stata bocciata Justine Mattera. L’ex moglie del compianto Paolo Limiti dunque dovrebbe far parte del cast del Grande fratello vip 8. Con lei ci dovrebbe essere secondo quanto risulta a TvBlog, anche la cantante Fiordaliso.



Di certo in Piersilvio Berlusconi, ora, convivono due anime. Quella con in mano la lancia di una potente idropulitrice e l’altra con la coscienza che un programma come il Grande fratello vip ha bisogno di determinati personaggi e determinate dinamiche. Che di certo non vuole dire trash assoluto, ma forse un buon bilanciamento fra buon gusto e situazioni, diciamo, piccanti. Sarebbe in atto dunque un forte confronto fra gli autori del Grande fratello vip e Piersilvio Berlusconi. Un confronto anche acceso, ma su cui l’editore ha le idee piuttosto chiare. Consigliato magari, come alcuni dicono, dalla sua compagna Silvia Toffanin e dalla sua grande amica e sodale Maria De Filippi.

Il delicato ruolo di Alfonso Signorini come mediatore

In questo si inserisce il ruolo delicato ed importante di mediatore di Alfonso Signorini. Un ruolo che lo vede posizionarsi fra il team di Endemol che prepara il programma e l’editore di Mediaset. Per altro va detto che Signorini, pur essendo fra gli autori della trasmissione, cura specificatamente la sua conduzione, più che i segmenti del programma. Parte questa naturalmente che è curata dagli autori del programma.

Che fai mi cacci? Pare dire ora il Grande fratello vip all’editore di Mediaset. All’epoca, quell’episodio portò alla rottura fra Fini e Berlusconi. Ora per motivi squisitamente economici, la separazione fra Mediaset e il reality show, pare più difficile da farsi. Di certo fra loro i rapporti si fanno più ruvidi e a questo punto non vediamo l’ora di vedere in azione il nuovo corso del Grande fratello vip. Cast completo e risultati di ascolto compresi.