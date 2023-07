Questi sono giorni decisivi per il futuro del Grande Fratello Vip. L’ottava edizione del reality, in onda su Canale 5 dal 18 settembre 2023, è ancora tutta da definire, a partire ovviamente dal cast. Non proprio un elemento secondario, a maggior ragione dopo il repulisti dal trash annunciato dall’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Le anticipazioni e le speculazioni non mancano ormai da qualche settimana.

Grande Fratello Vip 8: i no di Ornella Muti e Claudia Gerini

Nelle ultime ore due importanti nomi dello spettacolo italiano hanno smentito la loro presenza nel programma condotto da Alfonso Signorini. Parliamo di Ornella Muti e di Claudia Gerini. La prima non soltanto ha detto che non ci sarà, ma, via Adnkronos, ha anche attaccato la trasmissione: “Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima edizione del Gf Vip siano denigranti. Faccio l’artista non il trash. Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello“. Molto più diplomatica la reazione via Tag24 della Gerini, che – come anticipato da TvBlog – nei prossimi mesi sarà tra i protagonisti dello show Karaoke Night-Talenti Senza Vergogna su Prime Video e della serie crime di Netflix Angela: “Sono molto lusingata che abbiano pensato a me. Immagino che adesso Pier Silvio abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality. Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata e soprattutto ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso. Non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito“.

Gf Vip 8: Brigitta e Benedicta Boccoli concorrenti?

Stando a quanto risulta a TvBlog, Brigitta (nella foto) e Benedicta Boccoli si sarebbero sottoposte a provino per prendere parte al Grande Fratello Vip. A quanto pare, i due profili sarebbero graditi sia a Endemol Shine Italy, la società che produce la trasmissione, sia a Mediaset. Sarà fumata bianca?