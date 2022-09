Grande Fratello Vip 7 ha una marcia in più grazie ai social

Nuovo studio, il ritorno del pubblico dopo la pandemia, Giulia Salemi nelle inedite vesti di regina dei social, due opinioniste che promettono scintille, una casa più ampia ed un cast (almeno sulla carta) variegato e sensazionale. Ci sono tutti gli ingredienti per un’edizione senza precedenti del ‘Grande Fratello Vip 7’.

Tv Grande Fratello Vip 2022, prima puntata in diretta: Alberto De Pisis

La prima puntata del reality di Canale 5, ogni anno, è decisamente la più noiosa. Un continuo ed incessabile susseguirsi di schede, filmati, passerelle sui protagonisti. Spesso sconosciuti al grande pubblico o in tv senza particolari meriti o talenti artistici. Ad emergere, nel primo gruppo, due donne, per motivi assai differenti.

Elenoire Ferruzzi che, in pochi secondi, è riuscita a catalizzare su di sé l’attenzione di pubblico e degli internauti, per una verve fuori dal comune. E Pamela Prati rientrata nel loft di Cinecittà a sei anni dalla sua controversa partecipazione al programma e, a quattro. dal caso mediatico di Mark Caltagirone. Dopo aver ricostruito, per filo e per segno, la vicenda (rispolverando vecchie interviste ed i filmati tratti da ‘Verissimo’ e ‘Live – Non è la d’Urso), Alfonso Signorini (supportato in collegamento da Giovanni Ciacci) promette, in accordo con la showgirl, di far luce su quello che è accaduto veramente una volta spente le luci dei riflettori. Un filone, di natura sentimentale, che potrebbe avere un forte impatto tra i telespettatori da casa come successo, in passato, per l’amore libero di Alex Belli.

A poche ore dall’inizio del gioco, i concorrenti si stanno studiando. Non hanno la minima intenzione di sfoderare i propri ‘assi nella manica’. Tutto è in divenire. Anche la Berti e la confermata Bruganelli sono entrate in punta di piedi, desiderose, forse, di godersi a pieno, l’evoluzione delle dinamiche interne al GF prima di tirare fuori gli artigli.

Crolla definitivamente il muro dell’isolamento con il mondo esterno. I Vipponi avranno la possibilità di rispondere ai commenti degli spettatori, conosceranno le reazioni di amici e parenti (si attendono, con trepidazioni, quelle di Elettra nei confronti di Ginevra e di Belen verso Nino Spinalbese papà di sua figlia Luna Marie). L’universo social e il sentiment del pubblico in studio (interpellato, a più riprese, da Signorini) salvano questo kick off uguale a se stesso. Del bacio in piscina di Attilo Romita e Sara Manfuso (che non ricorda affatto il memorabile della coppia Pretelli – Gregoraci) e dello spogliarello di Amaurys Perez si poteva fare a meno. Il finale canterino della Berti su ‘Luna piena’ (con tanto di corpo di ballo) sono un’effervescente parentesi in cui lo show prende il sopravvento sul reality. Anche a tarda notte, meglio tardi che mai!