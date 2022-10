E in uno schiocco di dita sembra di tornare a quella primavera 2019, Pamela Prati e Mark Caltagirone ritornano sulla bocca di tanti e l’occasione per parlarne è arrivata durante la settima puntata del Grande Fratello VIP del 10 ottobre 2022 (QUI il liveblogging). Lo sapevamo, d’altronde è stato lo stesso Alfonso Signorini a comunicarlo già dalla prima puntata del reality show: “E’ stata Pamela a chiedermi di parlarne e noi siamo qua per cercare di mettere un punto alla storia“.

Dunque eccoci a vivere un flashback, di quelli che – non nascondiamolo – hanno lasciato il segno virale nella bella stagione di tre anni fa. Il conduttore chiama Pamela Prati nella mystery room: “Parlare con lei di questa storia è molto complicato”. L’avverte che è giunto il momento di tornare su un tema decisamente discusso: “Tu hai voluto affrontare questo tema – dice Signorini rivolgendosi alla concorrente – un atto dovuto d’amore verso il pubblico che è rimasto colpito dal tuo silenzio sul caso Mark Caltagirone“.

Pamela inizia ad esporsi parlando di una storia iniziata 4 anni fa che continua a farla soffrire: “Ho conosciuto Mark Caltagirone in un ristorante perché i miei truffatori (NB.: non fa i nomi) mi hanno invitata in questo ristorante dove andavano tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Io mi ero lasciata (male) dopo 7 anni, avevo perso una sorella ed ero molto fragile. Io non l’ho mai visto Mark, l’ho conosciuto nel senso che me ne hanno parlato, dicevano che lui mi seguiva, che gli piacevo molto, che si era lasciato anche lui da poco e che aveva adottato un bambino con delle problematiche, un tumore alla gola. Si chiamava Sebastian“.

La sua voce trema, quasi come se fosse sul’orlo di un pianto: “Mi dicevano che costruiva oleodotti in Siria che era un ingegnere e non credeva più nell’amore dopo la fine della sua storia e mi dicevano che saremmo stati perfetti insieme. Mi dicono di scrivergli e io gli scrivo: “Buona Primavera” su Instagram, poi abbiamo iniziato a scriverci su whatsapp e iniziamo a flirtare.”

Continua entrando nei dettagli: “In lui ho trovato le mie stesse fragilità, un uomo problematico perché mi raccontava che questa donna con cui stava si era approfittata di lui. Io capivo che lui mi somigliava, aveva bisogno d’amore. Mi ha raccontato che era il figlio di un boss e che non poteva farsi vedere“.

A proposito, spiega che i due non si potevano incontrare: “Perché era un testimone di giustizia. Io lo vedevo, l’ho visto due/tre volte. Facevamo l’amore tutte le sere al telefono. Mi sono concessa in tutto” e lo descrive come “Un bell’uomo con i capelli brizzolati ed un bel fisico“. Pamela aggiunge che la faceva sentire in colpa per “la sua gelosia possessiva” rivelando di essere stata anche minacciata se lei avesse rivelato l’identità di Mark.

La showgirl è stata per lungo tempo al centro delle cronache dei programmi d’infotainment riempendo pagine di quotidiani e settimanali, non c’era giorno in cui il suo nome non si sentiva da qualche programma tv per via della vicenda: “Io ora, però sono libera e menomale che ho scoperto la verità. Io mi volevo togliere la vita. È stata fatta una gogna mediatica come se avessi la lebbra, mi hanno anche sbattuto contro lo sportello di una macchina. Parlando del matrimonio, io ero convinta che lo avrei sposato“.

E sul finale lo sfogo: “Io non so chi sia quest’uomo nella realtà ma vorrei tanto saperlo, si deve vergognare. Sono stata vittima di una truffa affettiva. Io ho perso il lavoro per questo caso” e ne ha anche per i suoi colleghi del mondo dello spettacolo: “Sono stati i peggiori, invece di capire. Mi hanno anche scritto che il loro scopo era di distruggermi. Io non mangiavo più, ho sofferto di anoressia, ho sofferto di depressione” (QUI il video integrale)

Dopo il lungo discorso di Pamela Prati (il blocco dedicato al caso Prati-Caltagirone è durato in toto quasi un’ora) in studio Sonia Bruganelli e Orietta Berti, interpellata da Signorini, dicono la loro. La cantante dice: “La realtà supera di gran lunga la fantasia. Il mio cuore può dirti che sì, che sei stata travolta, ma la mia mente mi dice ancora no. Perché penso che la verità non la sapremo mai“. Da questa affermazione della Berti, la Prati sbotta e alza la tensione: “E allora tutte le donne che vengono truffate e si tolgono la vita? L’intelligente sei solo tu? Vi dovete vergognare perché quello che ho detto è la verità e posso provarlo e lo sto provando. Siete tutti premi Nobel voi“. Vista la reazione, Sonia Bruganelli cerca di portare Pamela a riflettere: “Noi ti stiamo dando il beneficio del dubbio, ci dovresti dire grazie invece di fare tutta questa scena. Non puoi avere quest’atteggiamento nei confronti delle persone.”

Passa qualche minuto e Pamela Prati si tranquillizza scusandosi per i modi, Signorini si congeda da lei chiudendo la questione. Lei crolla in un pianto disperato mentre fuori dalla mystery arrivano gli amici della casa a darle un abbraccio consolatorio.