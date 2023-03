Micol Incorvaia è la seconda finalista del Grande Fratello Vip 7, giunto alla quaranteduesima puntata in onda stasera su Canale 5.

Al televoto insieme ad altri sei concorrenti, Micol ha ottenuto il 33% dei voti da parte dei telespettatori, diventando così la seconda finalista di quest’edizione dopo Oriana Marzoli. Per quanto riguarda le altre percentuali, Antonella Fiordelisi ha ricevuto il 22% dei voti, Daniele Dal Moro ha ricevuto il 21%, Nikita Pelizon, il 19%, Luca Onestini, il 3%, Milena Miconi e Sofia Giaele De Donà, l’1%.

Com’è già avvenuto con il primo televoto che ha decretato il primo finalista (e com’è già accaduto molteplici volte anche nelle edizioni passate), ai concorrenti rimasti nella Casa è stato fatto credere che il televoto di questa settimana avesse come fine quello di decidere il nuovo eliminato e invece, come scritto in apertura, i telespettatori da casa sono stati chiamati a decidere il secondo finalista.

Ad inizio puntata, Daniele Dal Moro e Luca Onestini si sono “salvati” mentre, poco dopo, è arrivato il turno di Milena Miconi e Sofia Giaele De Donà. Le tre restanti nominate, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Micol Incorvaia, quindi, hanno scoperto di non essere a rischio eliminazione e, di conseguenza, hanno raggiunto il Palastudio di Cinecittà per ricevere il risultato del televoto.

La prima a tornare nella Casa è stato Antonella che, comunque, è stata la concorrente che ha ricevuto il maggior numero di voti dopo Micol. Nel testa a testa tra Micol e Nikita (quest’ultima è stata la quarta concorrente più votata in questo televoto), Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia, ha ricevuto la bella notizia.

Dopo aver ricevuto il verdetto, Micol e Nikita sono rientrate nella casa del Grande Fratello Vip, facendo finta di nulla. Gli altri concorrenti “freezati” hanno ricevuto la notizia direttamente dal conduttore. Felicità incontenibile da parte del fidanzato di Micol, Edoardo Tavassi, mentre la più delusa è apparsa sicuramente la Fiordelisi che non ha nascosto il proprio disappunto.