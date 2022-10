Marco Bellavia è il protagonista della puntata di stasera del Grande Fratello Vip 7. Se nella prima ora di trasmissione l’ex conduttore di Bim Bum Bam ha raccontato ad Alfonso Signorini di aver dovuto lasciare anche per via della madre anziana, il segmento successivo è stato riservato all’incontro tra lo stesso Bellavia e Pamela Prati, per l’occasione fatta uscire dalla Casa con una scusa.

Giunta in studio, la Prati non poteva immaginare il motivo che l’aveva portata a ritrovarsi in studio, ma quando ha visto Bellavia è rimasta piacevolmente colpita. Distanziati per via delle norme Covid, Marco ha così esordito:

“Quando ho saputo che saresti stata nella Casa ero contento, lo sai che ho fatto lo scemo per 4-5 giorni .Quando ti ho preso in braccio e ti volevo baciare, lo volevo fare davvero. Negli anni abbiamo visto tanti programmi d’amore come Stranamore, Uomini e Donne, anche nella Casa nascono degli amori. Io avrei voluto con te un amore. Salutami i tuoi amici ma non dire che te l’ho detto io”.

Pamela Prati ha replicato parlando al conduttore Alfonso Signorini e a Marco Bellavia:

“Lo vorrei abbracciare. Quando uscirò potremo vederci. Poi ti darò un bel bacio. Sono molto felice di vederti. Nella Casa mi sento un po’ più sola da quando se ne è andato. A me manchi. Siamo molto simili in sensibilità, autenticità, queste cose”.

Marco Bellavia però le ha chiesto come mai lo abbia votato per farlo uscire. La showgirl del Bagaglino ha tentennato inizialmente, per poi rispondere:

“Parlavi sempre di tuo figlio”.

Successivamente hanno preso la parola anche le due opinioniste. Sonia Bruganelli ha nuovamente osservato che Pamela Prati lo aveva televotato, aggiungendo che si era comportata esattamente come gli altri. La diretta interessata ha risposto che non si era accorto che Marco Bellavia stesse male fino al punto di ritirarsi dal gioco.

Infine, è intervenuta Orietta Berti. L’usignolo di Cavriago ha dichiarato di aver sofferto anche lei di depressione, ma che ne è uscita grazie all’aiuto della famiglia e in particolare di Osvaldo.

Pamela Prati è tornata in seguito nella Casa, ma le è stato proibito di rivelare ai coinquilini quanto accaduto. Un incontro tutto sommato piacevole, ma è rimasta quell’impressione di approssimazione intorno al malessere di Marco Bellavia, soprattutto con l’intervento di Orietta Berti: non si discute che i familiari debbano avere un ruolo importante per chi sta vivendo un disagio mentale, ma non si deve assolutamente sottovalutare il ruolo di psicologi, psicoterapeuti e psichiatri nei confronti dei pazienti.

Magari Alfonso Signorini nel corso di questa puntata del Grande Fratello Vip 7 avrebbe potuto dire che non bisognerebbe mai vergognarsi di avere un problema di natura mentale dato lo stigma che colpisce tuttora i diretti interessati e di chiedere aiuto.