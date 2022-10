Ormai è tutto un florilegio di insulti a destra e manca in questi ultimi giorni. I casi ve li abbiamo raccontati da sabato con la vicenda Iva Zanicchi – Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. Passiamo quindi al pomeriggio di lunedì 10 ottobre quando, nella scuola di Amici, un allievo ha apostrofato l’insegnante Rudy Zerbi con epiteti non proprio regali (per renderla elegante).

Nella casa del Grande Fratello VIP le litigate sono all’ordine del giorno (e questo è un classico) ma nel post puntata che ha dato la nomination a cinque concorrenti della casa, ecco che giungono i classici commenti piccati dei diretti interessati. Tanto ‘classici’ poi no, se pensiamo alle parole che Gegia ha rivolto alla sua acerrima nemica Antonella Fiordelisi, risultata la preferita del pubblico nella settima puntata. In quanto tale, a lei è stata concessa la possibilità di scegliere il primo nominato d’ufficio della serata tra i nominati della puntata di giovedì scorso.

La scelta – prevedibilissima – di Antonella è ricaduta su di Gegia (ha ricevuto solo il 3% delle preferenze dal pubblico nel televoto dei preferiti) che a questo punto rischia l’eliminazione giovedì 13 ottobre. Il pessimo rapporto tra le due è la giustificazione ufficiale della ragazza, apparentemente l’attrice sembra prendere sportivamente la ‘punizione’ della sua compagna di viaggio, ma una volta chiusa la puntata di prima serata, Gegia si sfoga con Carolina Marconi e la spara grossa (di nuovo): “Guarda che io non ho preso votazioni, in nomination mi ci ha mandato direttamente la zo**letta“.

Il video ci fa capire meglio:

Gegia su Antonella:

“A me mi c’ha mandato direttamente a zoccoletta” QUESTA NON STA BENE. #gfvip pic.twitter.com/EHFEk5AVuv — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 11, 2022

Nel giro di pochi minuti la clip è subito rimbalzata su Twitter all’hashtag ufficiale del Grande Fratello VIP #GFVIP seguita da una miriade di commenti contro l’attrice. Si dovrà attendere la puntata di giovedì per capire se l’insulto di Gegia rivolto alla Fiordelisi sarà spunto per l’ennesima litigata fra le due (anche se non si dovrà attendere tanto per rivederle l’una contro l’altra).