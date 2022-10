Nel pomeriggio di oggi mercoledì 5 ottobre 2022 la diretta del Grande Fratello VIP è stata improvvisamente interrotta per lungo tempo. Sia il live streaming delle due regie sul sito Mediaset Infinity che la diretta di Mediaset Extra al canale 55 del digitale terrestre è scomparso per diverso tempo, oltre un’ora d’interruzione.

Sul web sono in tanti a chiedersi che cosa è successo, alcuni hanno parlato di ‘censura’, altri hanno pensato all’ipotesi uscita anticipata di Sara Manfuso (che nella puntata di lunedì ha manifestato il bisogno di uscire dalla casa). Secondo le informazioni di TvBlog, la diretta è stata momentaneamente sospesa a causa di importanti problemi tecnici.

Attorno alle 12:55, mentre su Extra andava in onda un blocco pubblicitario, il live ha avuto un arresto. Circa 30 minuti dopo è cominciato un primo ‘best of’ dei fatti più interessanti delle ultime ore. Dopo una breve ripresa di pochi minuti (circa due), la trasmissione dalla casa è stata nuovamente interrotta.

Nell’attesa di poter riprendere la trasmissione dalla casa, Mediaset Extra ha proseguito ancora con il ‘rewind’, in sovraimpressione più volte è andato in onda il cosiddetto ‘crawl’ con scritto: “Siamo in attesa di collegarci con la casa del Grande Fratello “