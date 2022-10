Grande Fratello Vip 7: le coppie e le possibili ship di questa edizione

Le coppie, vere o presunte, sono uno dei perni del ‘Grande Fratello Vip’. Quest’anno, però, gli inquilini della casa più spiata d’Italia non offrono ancora spunti interessanti in ambito sentimentale (escludendo gli ‘amori impossibili’ di Elenoire Ferruzzi nei confronti di Luca Salatino e Daniele Del Moro o di Alberto De Pisis verso Edoardo). La ‘regina di cuori’ di questa edizione è indubbiamente Antonella Fiordelisi. Dopo aver baciato teneramente Edoardo Donnamaria, l’ex schermitrice ha manifestato il proprio interesse nei confronti di Antonino Spinalbese che, però, sembra non ricambiare le sue attenzioni. Si è, quindi, riavvicinata al giovane volto di ‘Forum’, convinta della sua buona fede. La ship dei #donnalisi è servita!

Di fatto, però, la modella salernitana, prima di entrare nel loft di Cinecittà, risultava fidanzata, da tempo, con un ragazzo di nome Gianluca.

Il settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, invece, ha pubblicato le foto della gieffina che, lo scorso luglio, è stata paparazzata in compagnia di Massimo Giletti. Il conduttore di ‘Non è l’Arena’, in quell’occasione, si è offerto di accompagnare la ragazza in una nota gioielleria di Milano. Poi, hanno preso un aperitivo. In serata, sono rientrati a casa nello stesso portone dove è scattato anche un bacio ‘affettuoso ma non casto’. Una breve frequentazione terminata con l’arrivo delle vacanze estive.

▶ Si sono frequentati lo scorso luglio

▶ Vederla con Giletti fa ridere ripensando alle conversazioni sul suo "prototipo"

▶ Edoardo avrebbe paura se sapesse la lunga lista di relazioni di Antonella😅#gfvip #donnalisi pic.twitter.com/MeiC7iKit7 — Tom (@tommyv_bb) October 19, 2022

Spinalbese, apprezzato da tutte le donne dentro e fuori il ‘GF Vip’ (in particolare da Ginevra Lamborghini), però, non sembra intenzionato a trovare una nuova compagna durante la propria permanenza in casa. Forse desideroso di farsi conoscere ed apprezzare come persona e non solo come l’ex di Belen.

Interrotta, sul nascere, la conoscenza tra Pamela Prati e Marco Bellavia. L’ex conduttore di ‘Bim bum bam’ e la soubrette del Bagaglino si sono ripromessi di frequentarsi lontano dalle telecamere.

Alcuni dei nuovi ventilati innesti (annunciati da Casa Pipol come riporta ‘Biccy’) potrebbero movimentare le questioni amorose della casa. Helena Prestes (ex concorrente di ‘Pechino Express’ in coppia con Nikita Pelizon) ha avuto, in passato, un flirt con Daniele Dal Moro e Antonino. Max Bertolani, è, invece, lo storico fidanzato e sposo mancato della Prati.

A #Pomeriggio5 parla Max Bertolani, ex di Pamela Prati: "Anni fa disse che eravamo sposati ma non era vero" pic.twitter.com/f4INXKVRyg — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 18, 2022

Pronti/e a tutto questo?!

