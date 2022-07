Eliminato l’impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità. Cosi diceva il personaggio di Sherlock Holmes, uno dei più celebri investigatori privati, uscito dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle. Chissà quindi che da questa nostra piccola rubrica di TvBlog, possano uscire elementi per rendere più chiara la composizione del cast della prossima edizione del Grande fratello vip, la numero sette, lo spettacolo di varietà diretto e condotto da Alfonso Signorini su commissione di Canale 5 e realizzato con l’amabile collaborazione della casa di produzione Endemol Shine Italy, facente parte del gruppo Banijay di Sir Marco Bassetti.

Quindi cosi come è successo nelle nostre precedenti due puntate di questa rubrica, anche oggi, in questa terza puntata, toglieremo dalla circolazione alcuni possibili concorrenti dell’edizione numero sette del Grande fratello vip, nomi questi che sono rimbalzati sull’universo controverso della rete, dove tutto è scrivibile, ma non tutto accade poi nella realtà delle cose. Non accadrà quindi, per esempio e veniamo al primo dei quattro nomi di oggi, che ci sarà nel cast del Gf vip 2022 l’attrice e cantante argentina Brenda Asincar Mendoza.

Nota per aver preso parte al telefilm argentino Il mondo di Patty, la bella e brava Brenda ha fatto parte del cast di tante altre serie televisive, ma anche programmi di varietà. Attrice di teatro, Brenda ha potuto mostrare anche le sua abilità canore già nel Mondo di Patty, incidendo poi da solista molti singoli e anche di successo. Dunque Brenda Asincar non parteciperà al Grande fratello vip 7 (magari potranno farci un pensierino Milly Carlucci e Carlo Conti per le prossime edizioni dei loro talent show di Rai1).

Non parteciperà al Grande fratello vip 7 anche Patrizia Groppelli, ma chi è Patrizia Groppelli ? Nata a Milano nel 1973, la Groppelli è una opinionista ed imprenditrice. Ha partecipato come opinionista a Pomeriggio 5 e parlando di privato, è legata sentimentalmente, secondo le cronache di gossip, al direttore di Libero Alessandro Sallusti. Patrizia Groppelli non parteciperà al Grande fratello vip 7.

Il terzo nome di oggi dei non-concorrenti del Grande fratello vip 7 è quello di Giulio Raselli, ex tronista del programma di varietà del pomeriggio feriale di Canale 5 Uomini e donne. Raselli ha per altro confessato pubblicamente di aver chiesto al direttore artistico del Grande fratello vip Alfonso Signorini di essere pronto ad entrare nella casa più spiata d’Italia, evidentemente il bel Giulio dovrà attendere ancora, perchè non farà parte del cast del Grande fratello vip 7.

Niente da fare neppure per Elisa Esposito, la cosiddetta “inventrice della parlata in corsivo” che sta facendo parecchi seguaci sui social network attraverso dei video, in cui parla intonando una specie di “cantilena per prendere in giro le ragazze milanesi che parlano così“. Lei stessa ha pubblicato di recente un video in cui farebbe capire di essere stata contattata per partecipare al Grande fratello vip 7: “Quando ti chiedono di partecipare ad una delle trasmissioni più famose d’Italia. E perché proprio il GFVip?”. Se sarà, di certo non sarà per questa edizione del reality show principe di Canale 5, perchè Elisa Esposito non farà parte del cast del Gf vip 7.