E così saranno, come anticipato da queste colonne, Soleil Sorge con la collaborazione dell’ex velino Pierpaolo Pretelli a condurre l’appuntamento del GF Party che accompagnerà le puntate di prima serata del Grande fratello vip 7 in onda nei lunedì e nei venerdì della prossima stagione di Canale 5, in una edizione del più celebre e titolato reality show diretto e condotto da Alfonso Signorini che si avvia ad essere la più lunga e la più social della sua lunga e scintillante storia.

Nel frattempo pare che tutto questo turbinio di nomi che si sta spargendo nel mondo dei media legato ai prossimi partecipanti al Grande fratello vip 7 non si voglia davvero mai fermare. Noi con questa nostra rubrica tentiamo di porre un piccolo argine a questo tumultuoso fiume di personaggi che si dipanano fra siti web e riviste specializzate, ma sono davvero tanti i nomi che l’impresa pare impossibile. Ma cionondimeno noi qui proseguiamo a darvi conto della lista dei “non concorrenti” della prossima edizione del più celebre e titolato reality show dell’italico piccolo schermo.

Tiriamo fuori cioè dal mazzo di nomi che sono usciti, quelli che certamente non faranno parte del cast del reality show diretto e condotto da Alfonso Signorini e prodotto con l’amabile collaborazione del dipartimento italiano della società di produzione televisiva Endemol, facente parte del gruppo Banijay diretto da messere Bassetti Marco.

Si parte oggi con un nome imponente e che ha già partecipato ad una edizione del Grande fratello vip, ma che lei stessa, ha affermato in una intervista, avrebbe rifatto, ma ad una condizione e cioè che avrebbe potuto portarsi il suo cane. Il nome in questione è quello della nobildonna Patrizia De Blanck, che però, secondo le informazioni in nostro possesso, non farà parte del cast del Grande fratello vip 7.

Il secondo nome e stavolta si tratta di una coppia, è quello di Edoardo Tavassi e la sorella Guendalina, che nonostante richieste che pare siano pervenute, non faranno parte del cast del Grande fratello vip 7. Fra i non concorrenti del primo reality show italiano c’è anche quello di Artem Tkachuk, attore ucraino diventato celebre grazie alla bella fiction di Rai2 Mare fuori. C’è anche un famoso calciatore fra i non concorrenti del prossimo Grande fratello vip 7, si tratta di Paolo Cannavaro, fratello del campione del mondo Fabio e prossimo allenatore, a settembre infatti darà la tesi al corso di Coverciano che sta frequentando da qualche tempo. Non ci sarà al Grande fratello vip 7 neppure Jeda Filal, il fidanzato di Vera Gemma, che abbiamo imparato a conoscere nell’edizione 2021 dell‘Isola dei famosi, quando in studio supportava la sua amata.