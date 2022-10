Grande Fratello VIP 7, bestemmia in diretta? (video)

Finale con giallo al Grande Fratello VIP 7. A pochi minuti dalla chiusura dell’ottava puntata, seguita in liveblogging per TvBlog dal nostro Sebastiano Cascone, Alfonso Signorini ha avvertito i telespettatori di diverse segnalazioni giunte via social al programma in riferimento ad una presunta bestemmia che sarebbe stata pronunciata da uno dei concorrenti in casa: “Nel corso del live ci è stata segnalata una presunta bestemmia, naturalmente le conseguenze in caso di bestemmia sono dure. Proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile e necessita di verifica con gli strumenti più adatti“. (Qui il video dell’annuncio).

Il conduttore non ha fatto nomi, ma basta fare un giro su twitter all’hashtag #GFVIP (mai così presente come quest’anno per tenere il ‘sentiment’ del pubblico che commenta il reality sui social) per scoprire che l’accusato sarebbe Amaurys Perez. La clip è stata pubblicata sul Twitter e la mostriamo, di seguito.

Dunque il GF indagherà sull’accaduto e verificherà se realmente il nuotatore ha pronunciato la bestemmia oppure no, il risultato lo si vedrà solo nella puntata di lunedì. A quel punto, se l’imprecazione dovesse trovare riscontro nei controlli della produzione di Grande Fratello VIP, il concorrente verrebbe squalificato come anche evidenziato nell’annuncio di Signorini.

Amaurys in settimana è stato già additato dagli utenti del web per una presunta bestemmia, anch’essa registrata e mostrata sui social ma in quel caso non è stato preso nessun provvedimento.