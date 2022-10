Grande Fratello Vip 7 diretta ottava puntata 13 ottobre 2022: anticipazioni

Grande Fratello Vip 7, il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, torna, stasera, giovedì 13 ottobre 2022, in prima serata, su Canale 5, con nuova nuova imperdibile ottava puntata. Al suo fianco, una coppia di opinioniste tutta al femminile formata dalla confermatissima Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti. In studio con loro Giulia Salemi che, in tempo reale, legge tutti i commenti del mondo social.

Grande Fratello Vip 7 anticipazioni ottava puntata 13 ottobre 2022

Scontro tutto al femminile nella Casa di “Gf Vip”: da un lato Carolina Marconi e Cristina Quaranta, dall’altro Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Negli ultimi giorni, le discussioni sono state sempre più accese tra le due fazioni. Qualcuno avrà la meglio?

Nel corso della scorsa puntata, Pamela Prati ha raccontato della sua discussa storia d’amore con Mark Caltagirone. La showgirl è entrata in crisi e non sono mancate le reazioni dei suoi coinquilini nel loft di Cinecittà.

Infine, un’imperdibile sorpresa per Luca Salatino, un incontro inaspettato per Cristina Quaranta, una nuova eliminazione. Al televoto ci sono: Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Gegia, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Chi tra loro dovrà abbandonare il gioco?

Grande Fratello Vip 7: concorrenti

I 23 concorrenti all’interno della casa sono George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi, Luca Salatino, Antonella Fiordelisi, Gegia, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Carolina Marconi, Nikita Pelizon, Amaurys Pérez, Pamela Prati, Cristina Quaranta, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Antonino Spinalbese.

Grande Fratello Vip: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Sarà possibile seguire il Grande Fratello Vip 2022 in diretta dalle ore 21:15 circa su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy