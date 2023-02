Grande Fratello Vip 7, il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, torna, stasera, giovedì 9 febbraio 2023, in prima serata, su Canale 5, con l’imperdibile trentaduesima puntata. Al fianco del conduttore ci saranno, come sempre, in qualità di opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. In studio con loro Giulia Salemi che, in tempo reale, legge tutti i commenti del mondo social.

Grande Fratello Vip 7 anticipazioni trentaduesima puntata 9 febbraio 2023

L’ingresso degli “ex” mina ulteriormente gli equilibri della Casa di “Gf Vip 7” che erano già precari: nelle scorse ore si sono alternati confronti al vetriolo e accese discussioni. Se da un lato, infatti, la presenza degli ospiti ha scatenato comprensibili gelosie, dall’altro è chiaro che sempre di più si delineano speciali simpatie e forti alleanze.

Inoltre, Attilio Romita è furioso con alcuni “vipponi” coinquilini, in particolare con Edoardo Tavassi, per la nomination di lunedì.

Infine, una bella sorpresa attende Nicole Murgia: incontrerà suo padre.

Infine, il verdetto del televoto. Chi sarà il preferito del pubblico tra Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Sarah Altobello?

GRANDE FRATELLO VIP 2023: I CONCORRENTI

I concorrenti sono Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello, Oriana Marzoli, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Attilio Romita, Nicole Murgia, Andrea Maestrelli, Davide Donadei e Antonino Spinalbese.

GRANDE FRATELLO VIP 7 PUNTATA 9 FEBBRAIO 2023: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Sarà possibile seguire il reality in diretta dalle ore 21:45 circa su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy