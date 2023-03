Mancano 14 giorni alla finale del Grande Fratello VIP e la tensione in casa non fa altro che mettere sotto pressing i concorrenti alle prese con un’escalation di colpi di scena una settimana dopo l’altra. La nuova linea aziendale “abbracciata” da Signorini (sua è la parola virgolettata) ha messo a segno due squalifiche importanti, quella di Edoardo Donnamaria poco più di una settimana fa e la più recente esclusione di Daniele del Moro avvenuta venerdì e seguita dalle polemiche dello stesso concorrente (ne abbiamo già parlato qui).

Giunti alla 43a puntata (seguita live dal nostro Fabio Morasca) c’è un altro nodo da sciogliere per la produzione del GF VIP ed è quello legato all’opzione: abbandono il gioco. Signorini in apertura di trasmissione, prima di addentrarsi nelle dinamiche degli avvenimenti della settimana – squalifica compresa – ha scelto di soffermarsi su quella che in generale, per tutti i reality show è un’incognita ma anche una scelta da parte del concorrente.

Perché è stato ritirato fuori? Nella scorsa puntata Antonella Fiordelisi ha esplicitamente chiesto ai suoi fan di farla uscire dal gioco, ne è seguito un intervento della madre della concorrente che in una lettera ha ‘seguito’ sua figlia con preoccupazione.

“Vedere mia figlia che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale) mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì“. Queste sono le parole scritte da lei sui social, dichiarazioni che hanno fatto rumore sui social e che il conduttore ha ripreso per aprire una parentesi di chiarimento (quest’anno ce ne sono state tante fino a perdere il conto) sulla questione abbandoni e presunte penali da pagare.

Grande Fratello VIP, Signorini: “Non vi teniamo legati”

“Questa cosa della penale non è assolutamente vera e tu Antonella lo sai bene, se lasciate il gioco non dovete pagare nessuna penale. Lo voglio ribadire con forza: se qualcuno di voi sente di non farcela la porta rossa è aperta, non vi teniamo legati, non avete pistole alle tempie, non siete in un carcere e non dovete pagare nessuna penale“.

Signorini dunque prosegue parlando ancora con la Fiordelisi: “Con te avevamo già parlato di questa difficoltà in un’altra parte del programma. Tua madre tirava in ballo parole come il bullismo. Io ti chiesi ‘ti senti bullizzata?’ e tu mi hai risposto di no. E anche in quella occasione ti dissi ‘se ti senti a disagio quella è la porta, esci’ e tu mi hai risposto ‘no Alfonso, voglio rimanere’.

Per essere ulteriormente più chiaro, Alfonso tira in ballo due concorrenti, Luca Salatino e Patrizia Rossetti. Entrambi hanno scelto di lasciare la casa per motivi diversi, nonostante ripetute prove di convincimento da parte del conduttore e della produzione: “Luca Salatino se n’è andato di sua spontanea volontà perché non riusciva più psicologicamente ad andare avanti e non ha pagato nessuna penale. Anche Patrizia Rossetti si è ritirata per un problema fisico ed anche lei non ha pagato nessuna penale” Se l’uno non ha risposto perché assente, la Rossetti – seduta in pole position tra gli ex vipponi – invece ha potuto confermare quanto detto da Signorini: “Bisognerebbe stare attenti a quello che si scrive e sapere dove sta la verità“.

A chiosare il tutto è un sonoro “La casa del Grande Fratello VIP non è il carcere di San Vittore” che chiude il capitolo. Ci mancherebbe altro vien da dire.

IL VIDEO INTEGRALE DEL CHIARIMENTO DI ALFONSO SIGNORINI