Grande Fratello Vip 6, urla fuori dalla casa per Soleil Sorge: “Non devi credere ad Alex” (video)

Nelle scorse ore, Soleil Sorge del ‘Grande Fratello Vip 6’, è stata raggiunta dalle urla, fuori dalle mura di Cinecittà, de La Regina di Roma. La donna ha voluto mettere in guardia l’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ sulle reali intenzioni di Alex Belli e Delia Duran:

Non ti fidare. E’ proprio lui che sta facendo il teatro. C’è un biglietto dentro la cucina. Dentro ai piatti neri. Non devi credere ad Alex. E’ bugiardo.

ECCOCI FINO A NOTTE TARDA pic.twitter.com/5Ru14m3BkR — La Regina De Roma (@lareginaderoma) January 19, 2022

MI HA SENTITOOOOO pic.twitter.com/XIbe7BYUE1 — La Regina De Roma (@lareginaderoma) January 19, 2022

Il bigliettino, a cui si riferisce la donna, è stato pubblicato, due giorni fa, da Alex Belli sui propri social. E’ un messaggio, scritto come se fosse un enigma, indirizzato alla compagna:

Giusto per la cronaca:

Questo è l’enigma dato a Delia, di un simbolo Dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai!! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se Vorrà! ❤️#alexbelli #gfvip pic.twitter.com/vc6lK333nG — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 18, 2022

Ospite di ‘Casa Chi’, in collegamento dalla propria abitazione, l’attore ha confermato, a Rosalinda Cannavò e ai giornalisti del format in onda sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, la volontà di far recapitare, nel loft del ‘Grande Fratello Vip 6’, un chiaro segnale per non buttar via tre anni d’amore:

Delia ha un bigliettino che io le ho lasciato prima di entrare: è un rebus. Dove le camera battono sullo specchio nero, in quella credenza dove nessuno può prendere i piatti neri, lì dentro c’è il simbolo del nostro amore. Lei sa dov’è e può trovarlo.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy