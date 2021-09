Grande Fratello Vip 6: tutti gli amori dei nuovi concorrenti

Domani, lunedì 13 settembre 2021, andrà in onda la prima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e gli interventi in studio delle due nuove opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Conosciamo meglio i nuovi ‘vipponi’ dal punto di vista sentimentale. Chi sarà il re o la regina di cuori di questa edizione? Quali coppie si formeranno durante la permanenza nel loft di Cinecittà? Le scommesse sono già aperte…