Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge: “Tommaso Zorzi? Una costante di intrattenimento”

Durante un dialogo con Katia Ricciarelli, nel giardino della casa del ‘Grande Fratello Vip 6′, Soleil Sorge ha tessuto le lodi di Tommaso Zorzi che, lo scorso anno, ha vinto il reality di Canale 5. La giovane influencer, che non ha ancora guadagnato il lasciapassare per la finale di lunedì 14 marzo 2022, è stata sicuramente una delle protagoniste di questa stagione per via del triangolo con Delia Duran e Alex Belli:

Parlando di finale,Katia domanda cosa ha dato Tommaso l'anno scorso:

"Tantissimo.

Tommy era una costante d'intrattenimento.

Ha dimostrato di essere un ragazzo con una cultura incredibile,sempre a giocare. Ha fatto 1000 dinamiche..ha raccontato una storia umana" #gfvip #solearmy pic.twitter.com/H0skxXuBfy — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 23, 2022

Che cosa ha dato Tommaso l’anno scorso? Tantissimo. Tommy era una costante d’intrattenimento. Ha dimostrato di essere un ragazzo con una cultura incredibile, era sempre a giocare, ha creato un percorso. Tutto il tempo ha fatto 1000 dinamiche, ha fatto mille cose divertenti e interessanti. Era sempre al centro delle vicissitudini, anche in senso positivo. Ha raccontato una storia umana.

Grande Fratello Vip GF VIP 6, Alex Belli (ri)lascia la casa. Delia: “C’è ancora tanto da fare” e Soleil non lo saluta

Il giurato di ‘Drag race italia’, pochi mesi fa, durante una diretta su Instagram con Roberta Termali (mamma di Andrea Zenga, ex inquilino del loft di Cinecittà nella stessa edizione di Zorzi) si era espresso, in maniera più o meno controversa, sull’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’:

La cosa che mi preoccupava nel mio GF era quella di trovarmi di fronte una Soleil. La diplomazia non mi appartiene, non ce l’avrei fatta. Oltre a come sei fatto, dipende anche da chi ti trovi in Casa. Io ho conosciuto Soleil e non credevo fosse così. Se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso perché gliele avrei dette tutte.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy