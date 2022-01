GF Vip 6, Soleil Sorge e Delia Duran progettano un viaggio in Amazzonia: “Siamo connesse” (video)

Dopo essersi conteso Alex Belli durante tutta la permanenza nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Delia Duran e Soleil Sorge si sono ritrovate molto vicine. Tra baci, abbracci, balli sensuali, le due donne hanno deciso di mettere da parte i dissapori del passato fantasticando anche sull’ipotesi di un viaggio assieme in Amazzonia, a stretto contatto con una tribù indigena, una volta terminata l’esperienza del reality di Canale 5.

Loro vivono ancora in questo stato, isolati, non hanno mai accesso alla civiltà. Non escono dal loro villaggio. Una donna mi avrebbe accompagnato, perché fa parte di questa organizzazione che è in contatto con loro.