Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge litiga con Alex Belli: “Sei un egoista, narcisista del caxxo” (video)

Ieri sera, durante l’ultima festa del sabato all’interno del ‘Grande Fratello Vip 6’, c’è stato un duro scontro tra Soleil Sorge e Alex Belli. Durante la quarantaduesima puntata del reality di Canale 5, l’influencer ha manifestato la volontà di allontanarsi dall’attore per non entrare, a gamba tesa, nelle dinamiche di coppia ‘aperta’ che, da diversi mesi, stanno appassionando i telespettatori italiani.

Sei una mexxa, che cerca di arrivare solo alla ragione, un narcisista del caxxo, egoista. Ciccio sei in un caxxo di loop. Non mi abbracciare. Hai appena detto delle parole schifose che mi hanno ferito e non sono vere.

Sei una caxxo di mexxa, non vali un caxxo… E tieniti questo marito che non vale un cazzo e che continua a giocare pensando di traviarti la mente, é una grandissima stronzata. Sono stanca. Basta così. Mi dispiace seriamente per te, Delia. Vi completate a vicenda.

L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, poi, ha ammesso candidamente di essersi follemente innamorata del compagno d’avventura ma di essersi frenata prima che la situazione degenerasse per tutelare il suo matrimonio:

Hai detto cose bruttissime! Hai detto tutta una serie di cose che la gente usa per ferire. Lo sai che non è così! Sono allo scoperto, eccomi qua! L’ho sempre detto che ci siamo stra amati umanamente. E che ci stavamo per innamorare e che non mi sono lasciata fare questo. Ok? Questa è forza interiore. Non rompermi il caxxo. Non puoi dire certe cose. Basta lo dico io a te! Rimangiati tutto quello che hai detto e ammetti che ho sempre tutelato voi. Ho cercato di frenare il nostro rapporto.