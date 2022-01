Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge abbandona?: “Chiamo il mio agente” (video)

Nelle scorse ore, i fan di Soleil Sorge del ‘Grande Fratello Vip 6’, hanno assistito a quello che, per molti, è sembrato un vero e proprio attacco di panico. La concorrente del reality di Canale 5, in stanza con Davide Silvestri, si è lasciata andare ad un duro sfogo perché non regge più il peso di quasi 4 mesi di convivenza in un luogo ristretto che, ad oggi, non le piace più.

La concorrente, coinvolta, in maniera più o meno consapevole nel triangolo amoroso con Delia Duran e Alex Belli, ha minacciato di lasciare definitivamente il gioco:

"Sono venuta a fare altro qui, no a vivere questo tipo di cosa, quindi me ne voglio andare." 💔 Sole quale sia la tua decisione, noi saremo sempre al tuo fianco a sostenerti ❤#Gfvip #TeamSoleil pic.twitter.com/DPWuDiqhKP — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) January 26, 2022

Sono venuta a fare altro qui, no a vivere questo tipo di cosa, quindi me ne voglio andare. Chiamo il mio agente.

Se dovesse decidere di lasciare la casa di Cinecittà si tratterebbe di una perdita importante per il reality di Canale 5. Un po’ come accaduto per Tommaso Zorzi, lo scorso anno, l’influencer ha movimentato le dinamiche dentro e fuori dal loft risultando una delle papabili candidate alla vittoria finale.

Sonia Bruganelli, sui social, rispondendo ad un’utente, ha spiegato che, dietro la scelta di concedere l’immunità alla gieffina, si nasconde la voglia di evitare che la noia abbia la meglio ad ancora due mesi dalla conquista del traguardo più importante:

Perché se non ci fosse lei sarebbe tutto una tisana e un pettinarsi, per cui, dovendolo vedere per lavoro, voglio che sia un po’ interessante, anche con finte o presunte tali storie.

