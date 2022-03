GF Vip 6, Rocco Siffredi fan di Lulù: la reazione della Selassié e di Manuel Bortuzzo (video)

Nel corso della semifinale del ‘Grande Fratello Vip 6’, in onda stasera, giovedì 10 marzo 2022, Lulù Selassié ha ricevuto un video messaggio molto speciale da parte di un fan speciale che ha il volto di Rocco Siffredi:

Lulù sono qui alla festa della donna. Io penso solo a te. Sei la donna che, in assoluto, mi interessa di più dentro quella casa, la più sincera, la più vera, la più simpatica. Come piace a me. Come sono io. Manuel sono solo un fan di Lulù. Vi auguro tutto il bene con il cuore. Soprattutto che tu vinca Lulù. Te lo meriti. Sei fantastica. Dal fan numero uno che hai in Italia.

La reazione della principessa etiope non si è fatta attendere (Qui, il video):

Ti adoro. Sei troppo forte. Ti amo. I love you, non vedo l’ora di conoscerti.

Alfonso Signorini, questa mattina, ha ricevuto un messaggino da parte del nuotatore per conoscere il contenuto del filmato da parte del re del cinema per adulti con cui, in passato, ha avuto modo di interfacciarsi:

Dissociamoci dall’ambito pornografico.

La finalista del reality di Canale 5 non vede l’ora di riabbracciare il fidanzato dopo aver atteso, per settimane, il termine del gioco:

Amore sai che sei l’amore della mia vita. Ti amo. Non vedo l’ora di dormire con te, di mangiarti.

Lulù, nelle scorse settimane, sui social, ha ricevuto gli apprezzamenti di Cardi B e Gue Pequeno.