Miriana Trevisan è stata invitata in centro studio da Alfonso Signorini durante la puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda giovedì 10 marzo. Il motivo era cercare di fare chiarezza sul suo rapporto con Biagio D’Anelli con il quale era nato un apparente sentimento all’interno della casa. Alfonso Signorini ha chiesto se è cambiato qualcosa in lei:

“E’ successo qualcosa di strano, sentito una freddezza a pelle.. L’ho cercato…” ha risposto, sottolineando di essere intenzionata a chiarire con l’uomo lontano dalla telecamere, in privato. Ma il conduttore ha insistito, chiedendo comunque di fare chiarezza per il pubblico che ha sempre seguito il programma. Ha mandato in onda il video delle parole di Biagio, ospite a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso. Nei giorni scorsi aveva raccontato di non essere riuscito mai a sentire la donna:

“Sono stato nel container, lei ha avuto un problema con il pin e col cellulare. Ha detto “Lascia il mio numero al mio agente”. Ero vicino in albergo ma non ho ricevuto una telefonata… Mi aspettavo mi dicesse di prenderci un caffè… Io mi sento più utilizzato che scaricato…”

Miriana Trevisan ha ribadito:

“Ho cercato un chiarimento, lo sto cercando In privato. Dal momento in cui, come mi aveva detto lui la sera del container, mi ha detto “Stai con la tua famiglia…” In questo momento voglio parlare con lui da sola, come ci eravamo promessi…”

“Dal momento che tutto è avvenuto davanti alle telecamera, c’è un pubblico che vuole sapere…” ha ribadito Signorini.

In studio è entrato Biagio D’Anelli, nonostante Miriana continuasse a ribadire che volesse un confronto in privato:

“Lui è andato ospite ovunque a parlare…” ha sottolineato lei, trovandoselo davanti. Biagio ha quindi replicato:

“Non mi hai cercato, iniziamo a dire le cose come stanno. Ho notato un atteggiamento di cambio, eri fredda. Ti avrei voluto baciare… Avevo chiesto di fare il collegamento da Roma, di prendere un caffè con la mia donna, cosa che non è successo. Saluti le persone su Instagram e non hai tempo per me? Il tuo numero l’ho avuto alla fine di “Pomeriggio 5″…”

La donna ha ripetuto quanto già spiegato prima:

“Il giorno dopo mio figlio non è andato a scuola, è venuta tutta la mia famiglia, volevo stare con loro… Stai mentendo su tutto e da te non me l’aspettavo. La sera, c’erano persone presenti, mi hai detto “Vai, stai con la tua famiglia”. Hai lasciato il numero ad una ragazza che era lì vicino perché non ricordavo il pin… Io sono tornata di corsa a casa…”

Signorini ha sottolineato come qualcosa non torni nella vicenda…

“Non so quale gioco stia facendo, forse lui è abituato a questo” ha risposto lei. “Non vedevo l’ora di correre da mio figlio e dormire con lui”.

“Chi si somiglia si piglia!” ha chiosato il conduttore, di fronte alle posizioni irremovibili dei due, in primis della Trevisan, ancora coinvolta emotivamente da Biagio ma forse non ancora innamorata…