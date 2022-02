Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo assente in studio: “Sono positivo al Covid”

Stasera, nel corso della quarantatreesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, c’è un grande assente nel parterre degli ex eliminati (composto tra gli altri da Federica Calemme, Gianmaria Antinolfi, Aldo Montano, Gianluca Costantino, Biagio D’Anelli, Francesca Cipriani).

Si tratta di Manuel Bortuzzo che, qualche ora fa, sui propri social ufficiali, ha spiegato i motivi della mancata partecipazione al programma:

Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata. Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo. Meglio ora che a metà marzo.