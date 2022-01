GF Vip 6, il gesto di Manila Nazzaro scatena una polemica sul web: “Fammi toccare ferro” (video)

Nelle scorse ore, i fan del ‘Grande Fratello Vip 6’, hanno catturato alcuni frame di una conversazione tra Manila Nazzaro e Lulù Selassié. L’ex Miss Italia, da qualche giorno in contrasto con Soleil Sorge, si è lasciata andare ad un lungo sfogo:

Nazzaro: ‘C’è un agguato nei miei confronti. Famme toccà ferro che qui c’è gente che me sta…’

La principessa etiope, per scacciare le influenze negative, le ha consigliato di ‘fare le corna’. In molti, sui social, hanno pensato che la gieffina si riferisse proprio all’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’.

Il gesto non è piaciuto al popolo di Twitter che, indignato, ha chiesto dei provvedimenti nei confronti della concorrente. Gli utenti si sono appellati anche alle due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe affinché intervengano in puntata per condannare quello accaduto ieri sera.

Nel corso dell’ultima puntata del ‘GF Vip’, l’influencer, durante un break pubblicitario ha litigato con l’ex amica che, nelle ultime settimane, si è avvicinata a Delia Duran. Le due protagoniste del reality non si sono risparmiate frecciatine:

Mani due balle mi hai fatto. Continui per una battuta, mi hai sfracassato le scatole. Non ne posso più, sei di una pesantezza unica. Vuoi fare tanto l’amichetta che pretende le scuse, quindi le tue scuse per quando mi hai ferita dove stanno? Sai soltanto fare la vittima. Quando è entrata Delia stavi solo con lei e non c’eri per me, mi hai delusa e io non te l’ho fatta pesare. Inutile parlare con te, perché non sbagli mai e non ammetti. Se uno vuole chiarire chiarisce e tu non è hai avuto minimamente l’interesse perché ti fa comodo, perché agisci di circostanza e questo ormai l’ho capito. Ormai è tutto più che chiaro. Falla con altri la vittima, che io non ci casco. Mi sono rotta, sono piena di te che rigiri le frittate.