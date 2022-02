Grande Fratello Vip 6: Lulù Selassié seconda finalista (video)

Lulù Selassié è la seconda finalista del ‘Grande Fratello Vip 6‘. Durante la quarantaduesima puntata del reality di Canale 5, la principessina etiope ha battuto, al televoto, l’agguerrita concorrenza di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

La gieffina, con il 57% delle preferenze da parte del pubblico a casa, ha guadagnato un posto per la finale di lunedì 14 marzo 2022. Ad oggi, l’ex protagonista di ‘Riccanza’ si contenderà la vittoria con Delia Duran.

Durante l’esperienza come concorrente all’interno del loft di Cinecittà, Lucrezia ha trovato anche l’amore in Manuel Bortuzzo che, intervistato dal settimanale ‘Oggi’, ha ribadito le proprie serie intenzioni nei confronti della neo fidanzata:

Dopo il Gf Vip andremo un po’ in vacanza, al mare. E al ritorno andremo a vivere insieme, non aspetteremo, cavalcheremo l’onda di questo amore. Si può morire da un minuto all’altro, senza preavviso né motivo, io lo so bene. Non voglio vivere col freno.