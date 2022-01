GF Vip 6: Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sposi dopo il reality? La rivelazione (video)

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo del ‘Grande Fratello Vip 6‘ sembrano essere pronti al ‘grande passo’. Dopo il comune desiderio di non lasciarsi più dopo la fine del reality e la volontà di andare a convivere come una vera coppia, i due innamorati sarebbero ben disposti a convolare a giuste nozze. In effetti, nelle scorse ore, la principessa etiope ha manifestato il sogno di indossare l’abito bianco di fronte al proprio principe azzurro:

Siamo fidanzati, ci amiamo, abbiamo dei progetti, siamo sicuri che vorremo stare insieme per il futuro. Io e te siamo certi che vogliamo sposarci e stare insieme.

Questa inaspettata confessione è nata dal dispiacere di Lulù perché, qualcuno, in casa, le ha riferito che il nuotatore non sarebbero stato adatto a ricoprire il ruolo di Romeo nello spettacolo ispirato alla storia di ‘Romeo e Giulietta’ per via della sua disabilità:

Lulù piange perché voleva fare Giulietta nello spettacolo e dice a Manuel che non l’ha potuto fare perché lui non poteva fare Romeo in sedia a rotelle.

Tutti pensano sia stata Katia a dire una cosa così grave.

Sai cosa mi hanno detto? Che non è bello da vedere perché tu sei in sedia a rotelle. Mi viene da piangere.

Da giorni, i due piccioncini si scambiano promesse d’amore. Confessano, a gran voce, di non riuscire a far meno l’uno dell’altra. Le nozze sono la scelta obbligata per due giovani che si amano alla follia?

Nel frattempo, la Selassié, pochi giorni fa, ha confessato che vuole godersi questi ultimi momenti con il fidanzato che, salvo ripensamenti dell’ultima ora, potrebbe lasciare definitivamente il loft di Cinecittà già venerdì 21 gennaio 2022: