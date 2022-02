Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié sbotta contro Jessica: “Chiedo di chiamare la mamma” (video)

Alta tensione tra Jessica e Lulù Selassié all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘. Nel corso della notte, la più piccola delle principesse etiopi si è scagliata duramente contro la sorella maggiore rea di essersi appisolata sul letto che, fino a qualche settimana fa, era il nido d’amore con Manuel Bortuzzo. Lucrezia, nel giro di pochi minuti, si è rivolta, in maniera non proprio egregia, nei confronti di Jessica, costretta a trovarsi un altro luogo dove riposare per la notte:

Cosa stai facendo? Jessica tu non sei normale, questo era il mio letto con Manu. Dovevate mettervi in un altro letto, sei una pazza, sei una sfigxxa, smettila di fare la vittima. […] Non ascolti, ora chiedo al confessionale di chiamare la mamma perché non puoi fare così, devi svegliarti, dovevate mettervi in un altro letto. Stai come una cretina zitta e guardi il muro, anche con questo uomo, prendilo e bacialo che tristezza che sei, sei proprio una stupida.

Il povero Barù, ancora in dormiveglia, ha assistito, atterrito, alla scena. A nulla sono valsi i vari tentativi per riportare la calma in casa. La ragazza (che ha già conquistato il lasciapassare per la finale di lunedì 14 marzo 2022), infatti, è andata a dormire in confessionale fino alle 4:

Dovevi farti vedere da uno psicologo prima di venire qui.

Non sono mancate le reazioni sui social.

