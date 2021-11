Grande Fratello Vip 6: le Princess Lulù, Jessica e Clarissa Selassié concorrenti singole (video)

Nel corso della ventesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda, stasera, venerdì 19 novembre 2021, Alfonso Signorini ha annunciato una novità importante che riguarda le Princess: Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, infatti, molto presto, diventeranno concorrenti singole, sciogliendo, di fatto, il trio inziale che, appena due mesi fa, ha varcato la porta rossa del loft di Cinecittà.

🚨 Molto presto le Princess continueranno l'avventura nella Casa come singole concorrenti 🚨 #GFVIP pic.twitter.com/qA6b1bGedw — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2021

Appena sette giorni fa, le tre sorelle etiopi erano finite in nomination per via dei continui battibecchi tra Lucrezia e Manuel Bortuzzo che, dopo un lungo tira e molla, non sembra intenzionato a portare la loro conoscenza ad un livello superiore dal punto di vista sentimentale.

Non è la prima volta che, in corso d’opera, un duo si separa per affrontare l’avventura in solitaria. Nel corso della prima stagione del reality di Canale 5, capitò la stessa sorte ad Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli. L’anno dopo, i fratelli Rodriguez, ovvero Jeremias e Cecilia, replicarono lo stesso meccanismo al ‘GF Vip 2’. Giulia e Silvia Provvedi, conosciute dal grande pubblico come Le Donatella, concorrenti dell’edizione numero 3 della versione vip del programma allora condotto da Ilary Blasi, hanno giocato singolarmente dopo 57 giorni di permanenza in casa. L’anno scorso, invece, Guenda Goria e mamma Maria Teresa Ruta, per due settimane, hanno sfidato assieme, al televoto, i compagni d’avventura.

Durante la serata, il conduttore, inoltre, ha annunciato l’ingresso di nuovi concorrenti (per un massimo di 1o) tra lunedì e le prossime settimane. E confermato l’indiscrezione lanciata da Tvblog della finale posticipata dal 13 dicembre 2021 al 14 marzo 2022. Come reagiranno gli inquilini della casa più spiata d’Italia a questo prolungamento?