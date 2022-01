Grande Fratello Vip 6: la lite tra Valeria Marini e Soleil Sorge (video)

Non c’è pace nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6’. Ogni occasione è buona per scatenare il putiferio. Lo sanno bene Valeria Marini e Soleil Sorge che, nelle scorse ore, si sono scontrate duramente. La showgirl sarda avrebbe cercato di inserirsi nel confessionale dedicato a Katia Ricciarelli scatenando la reazione della compagna d’avventura (Qui, il video):

Allora, chiariamo subito questa cosa, Valeria. No, no, no, il caxxo. Perché a me nessuno parla in questo modo. Perché io non ti ho buttato fuori dal confessionale.

Immediata la replica dell’ex stella del Bagaglino:

L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’, in preda all’ira, ha voluto far sentire le proprie ragioni:

Ma riprenditi. E a chi lo dici? Cioè, i capelli che hai in testa questo momento chi te li ha dati? Tutta la gentilezza che ti ho dato? Sì, vabbè, le clip no però. Sì, mi sono resa conto. Perché era un momento per Katia. Sei stata già scortese a volerti inserire quando non eri stata chiamata da Katia. Che neanche io mi stavo inserendo. Era il suo confessionale. E io secondo te non le voglio bene veramente? Che stai dicendo? Ma anche meno… Katia, ti ricordi quando io stavo lì e mi hai detto di chiamare Manila? […] Falla finita lo dici a un’altra persona, io sto parlando con Katia in questo momento. No, stavi parlando di questo. E allora non ti ricordi. Ti sei girata verso di me… E io ti sto rispondendo a questa cosa qui. Quindi o parli a vanvera o se parli, parli con un senso e uno ti può rispondere. E io ti sto rispondendo se parli rivolta a me. Rispetto a Katia… Tu allora tutto questo lo riporti domani, non ora per fare il drama.