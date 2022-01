Grande Fratello Vip 6, Sophie Codegoni critica Jessica Selassié: “E’ ingordigia” (video)

A poche ore dall’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Sophie Codegoni si è confrontata, a lungo, con Federica Calemme sulla sua amicizia con Jessica Selassié, minata dal reciproco interesse per Alessandro Basciano. La principessa etiope è rimasta ferita dalle parole della mamma dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ durante la visita a sorpresa di lunedì:

Jessica non ha mai detto nulla alle tue spalle. Mettiti nei panni di una persona che entra il ragazzo che le piace… c’è stata tutta la tarantella iniziale. Devi capirla, io penso che domani dovreste parlarne, siete amiche ed avete passato quattro mesi insieme. Jessica non fa le cose con cattiveria e malizia, si diverte… A volte le battutine sono eccessive ma è anche giusto da parte tua farglielo notare. Lei non ci prova. Pure Alessandro gli dà modo di fare le battutine, pure lui le fa. Sono battutine… dai, ti prego! Sei intelligente… Io penso che voi dovete parlare da amiche. Anche voi fate battutine su di lei e la prendete in giro. Basta, si va avanti. Siete due persone intelligenti, mettete da parte queste cose e si va avanti.

questa che si permette di dare sentenze tra l’altro infondate quando un giorno stava con Gianmaria e quello dopo limonava con Alessandro #gfvip pic.twitter.com/GJ3aS0FKC1 — cla⛅️ (@ils0leseitu) January 19, 2022

A questo punto, l’influencer ha espresso il proprio punto di vista sul presunto dibattito:

L’amicizia si dimostra ed io gliel’ho dimostrata spesso. Io e lui ci siamo avvicinati subito. Le piace lui, le piace Barù… capisci che ingordigia questa, non colpo di fulmine. Le ho detto che le battute mi danno fastidio e le dice quando non ci sono. Lei ci prova! Certe battute non si fanno…

Anche Carmen Russo, ospite di ‘Casa Chi’, il programma di interviste condotto da Rosalinda Cannavò sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, non ha apprezzato l’intervento della madre di Sophie ai danni di Jessica:

Ho visto questa cosa in studio e all’inizio è stato bello vedere madre e figlia. Quando è entrata nel merito della storia io avrei completamente evitato. Non si parla di una storia d’amore ma di un flirt. Io l’avrei fatta gestire tra di loro, senza intervenire. Sei tu che devi gestirti la situazione, non tua madre. E’ stata una cosa gratuita ed inutile.

