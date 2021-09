Meno quattro all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello VIP e già iniziamo a scoprire qualche dettaglio in più sulla casa che ospiterà i 22 VIP da lunedì 13 settembre in poi. Questi dettagli non vengono forniti direttamente dalla produzione, ma bensì da una chiara spoilerata sul web. A darla è il profilo twitter @amicii_news che attorno alle 17:15 di oggi, giovedì 9 settembre 2021, ha iniziato a snocciolare screenshot direttamente dal mosaico che sarà ufficialmente riattivato su Mediaset Infinity la sera del 13.

Come sia stato possibile un simile ‘scippo’ questo a noi non è dato sapere, errore tecnico? A parte ciò possiamo iniziare a sbirciare alcuni degli ambienti della grande casa che ad occhio e croce pare sempre più studio televisivo e meno casa, nonostante gli arredi siano quelli di una vera abitazione.

L’ampiezza è notevole, il salone sembra esser stato ulteriormente ingrandito, circondato da un numero indefinito di divani e divanetti (dato il numero di concorrenti che passeranno tre o forse più mesi forse era il minimo) il comfort è assicurato.

Proseguendo verso l’angolo cucina troviamo un accogliente tavolo attorniato da delle sedie e, sui muri, immancabile la sequenza di photostory con i volti dei concorrenti degli scorsi GF VIP. In mezzo è ben visibile il grande occhio, simbolo del programma in cui è incastonata quella che sembra una finestra/oblò, magari ricollegata ad un’altra stanza della casa.

L’ingresso è rimasto tale e quale a come l’abbiamo conosciuto, un breve vicolo pseudo red carpet che porta verso la porta rossa affiancato dalle due stanze blu e arancio. Il bagno è stato in gran parte rinnovato e tinto di giallo, si scorge un altro immancabile pezzo di lusso della casa: la vasca idromassaggio.

Altre immagini sono dedicato all’esterno e dunque al giardino, rimasto uguale agli altri anni con la differenza di uno scivolo affiancato alle scale, questo per permettere l’accesso alla piscina per Manuel Bortuzzo. La posizione della piscina è rimasta la stessa così come quella della sauna.

In più anche una prima occhiata alla Love boat, praticamente la suite della nuova casa: un arredo particolarmente adatto ad un’atmosfera da crociera. Nelle scarne foto spoilerate, sembrerebbe scorgersi anche la stiva, più conosciuto come il tugurio. I lavori sono ancora in corso come si può constatare dalla fuga delle foto, per vedere l’opera completata bisogna attendere la prima puntata di lunedì 13 settembre, in prima serata su Canale 5 (salvo nuovi screenshot in giro).