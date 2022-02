Grande Fratello Vip 6: i gossip della settimana attorno al reality di Canale 5

La finale del ‘Grande Fratello Vip 6‘ si avvicina: ma nuovi spunti, provenienti soprattutto dall’esterno, coinvolgono gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Analizziamo qualche spunto interessante dell’ultima settimana:

Carmen Russo, ospite della trasmissione radiofonica ‘Non succederà più’, condotto da Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio, ha espresso nuovamente il proprio punto di vista tagliente su Nathaly Caldonazzo:

Si è una mitomane. Perché lei vede le cose a sua maniera, ne fa dei miti. Essere mitomani potrebbe essere anche positivo se tu esasperi una cosa in positivo. Ma se tu la esasperi per provocare o rompere le scatole, mettere zizzania, o qualcosa di negativo, è negativo. Lei faceva tutto per parlare di lei. Le ha fatto comodo. A me non piacciono le persone che non sono autentiche, che hanno un secondo fine. A me quando mi ha detto: Enzo Paolo mi ha telefonato’, sono morta dalle risate. Ho riso per 3 giorni. Ma queste sono le donne che quando pensano di parlare dell’uomo di un’altra pensano di accendere delle spie, ma a me non ha acceso niente. Il mio albero di Natale è già illuminato.