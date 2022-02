Grande Fratello Vip 6 e dintorni: i gossip della settimana fuori dalla casa

Il ‘Grande Fratello Vip 6‘ si nutre anche delle dinamiche, delle dichiarazioni che arrivano da non troppo lontano, appena oltre le mura del loft di Cinecittà. Scopriamo assieme gli spunti interessanti della settimana.

– Gianluca Costantino, intervistato da Rosalinda Cannavò per ‘Casa Chi’, ha spiegato, per la prima volta, l’intesa speciale che stava nascendo con Soleil Sorge prima dalla sua uscita dal reality:

Io a Soleil vorrei mandare qualche messaggio anche prima dell’uscita. Quando sei lì dentro vivi una realtà totalmente diversa, quando sono uscito ho capito che c’era un’intesa grossa. Ancora oggi sento la mancanza, non dico di amore, non voglio avere fraintendimenti.

– Giorgia Basciano, sorella di Alessandro, pochi giorni fa, ha commentato il provvedimento disciplinare ai danni del fratello per la sfuriata contro Alex Belli in cui, in maniera più o meno diretta, è stata coinvolta anche Sophie Codegoni:

Far passare Sophie come una povera matta che accetta le violenze non è bello. Anche lei ha detto più volte che state facendo passare un messaggio sbagliato. La violenza sulle donne è tutt’altro ed è ben diversa dalla maleducazione, cara Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Da quando mio fratello è entrato avete solo che parlato male, mai una cosa carina. Sempre il dito puntato. Quando dentro quella Casa c’è stato il peggio tra schiaffi, bestemmie, insulti razzisti minacce e parolacce. Non c’è stato mai un provvedimento. Quindi siete voi a dover chiedere scusa per avere fatto passare un ragazzo come un mostro. Come un violento sulle donne. Questi sono messaggi brutti. Marchiate un ragazzo in televisione, vergogna

– Alex Belli ha invitato la fidanzata Delia Duran a lasciare insieme la casa dopo la ritrovata complicità. L’attore ha intenzione di rinnovare i voti nuziali (o meglio della promessa di matrimonio) con lo scambio delle fedi. Il titolare della gioielleria, intervistato da ‘Pomeriggio 5’, però, ha chiesto la restituzione degli anelli:

Ho conosciuto Alex Belli e Delia Duran perché si sono presentati qui nel mio negozio. Il loro intento era quello di avere due belle fedi. Ci hanno anche chiesto una personalizzazione dentro gli anelli, hanno voluto i loro nomi, la data del matrimonio e il simbolo dell’infinito in questa forma che è stata desiderata. Dopo il primo incontro ci hanno invitati al loro matrimonio e la cosa ci ha fatto molto piacere. A questo punto abbiamo deciso di regalare le due fedi. Un bel matrimonio, ma è tutto finto! Per noi è una grande delusione aver regalato delle fedi, un simbolo importante. Non voglio sottolineare il valore economico, ma più quello di simbolo di unione. Io propongo di farcele restituire da Alex e Delia e di donarle ad una coppia bisognosa che desidera due fedi di quel tipo e che non se le può permettere.

